Fernández será el próximo presidente

Las encuestas mejor pagadas revelan la curiosa situación de ser padre e hijo los candidatos presidenciales punteros para las elecciones del 2028 pero para suerte de sus adversarios solo uno de los dos estará en la boleta de la Fuerza del Pueblo.

Hipólito Mejía, líder de la liga añeja y confeso amigo del líder de la FP, dice que Omar aventaja a Leonel y no sería mal uso tomar prestada la perspectiva visual de los contrarios para analizar la situación que se presenta para las próximas elecciones.

Porque dada que todos los torneos electorales son distintos, aunque participen los mismos candidatos, hay que poner de relieve que las primarias para la Fuerza del Pueblo serían de singular montaje ya que fuerzas internas piden que se midan las edades

La histórica competencia de padre contra hijo, vistos como principales posibilidades presidenciales, a dos años del torneo electoral, tiene ribetes dorados que exigen un cuidadoso tratamiento del caso, por eso la mejor visión es la de la oposición a la oposición, digamos que algo así como una reflexión de los interesados.

Si, porque sabemos que los que están en el gobierno están cansados de las exigencias de una mayoría que se siente con derecho a exigir el cumplimiento de un programa de gobierno por el solo hecho de votar cargados de tontas ilusiones. Los miembros del partido de gobierno no aguantan más tantas tonterías y hasta son capaces de expresarlo públicamente.

Los más pesimistas descartan que este mach de Omar contra Leonel Fernández tenga los tintes analógicos que Brutus porque Omar ha mostrado más de una finta de esquivo. No obstante, podría haber alguna medición que le dé sabor al caldo.

Desde viejo se sabe que Hipólito tiene una alianza con Danilo, la empresa M&M, por lo que coinciden en torpedear una postulación de Leonel. Ya algo así ocurrió en las pasadas elecciones. Sin embargo, encuestas privadas que nunca verán la luz pública, muestran que los miembros del PRM y PLD tienen opiniones divididas, unos dicen que votarán verde en venganza por tanto abandono y otros que lo harán igual para cobrarse el doble engaño, al pueblo y a los miembros del partido, pero estas son especulaciones.

Pero no es prudente llevarse de los puntos de vista oficialistas porque no serían unas elecciones democráticas si nadie vota contra la FP.

Hay que estar atentos a las curiosidades de la política. Nadie debe llevarse de los juicios de Hipólito, no por su avanzada edad ni por su ojeriza hacia uno que otro líder político sino porque tiene intereses profundos. Recuérdese que él talló la desaparición del PRD primero con el intento de reelección que dividió al partido de Peña Gómez y motivó que Hatuey votara por Leonel, y luego con los silletazos disfrazados de argumentos plásticos motivó la desbandada hacia el partidito de Abinader. El guapo de Gurabo quiere ver su Carolina del Norte en el poder y hará lo que sea, dirá lo que sea para lograrlo.

Uno que otro analista político menciona que Hipólito quiere poner por encima a Omar, sea verdad o mentira, con tal de dividir a sus contrarios, y por tanto: su afirmación está cargada de sinceridad y objetiva visión: solo un pleito entre los Fernández haría realidad la derrota electoral.

Dicen además que la opinión del popular Mejía es compartida por la objetiva visión de Abinader, Danilo y otros sabios prohombres que adversan a los Fernández.