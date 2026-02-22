Desde las nociones de Justicia y de Cultura, a remanufacturar la Educación

No pretendemos abordar este tema desde algún sesgo derivable del partidarismo político. Tampoco elevar a doctrinario productos intelectuales derivativos. Por ejemplo, el socioconstructivismo (Piaget, 1932 y 1936; Vigotsky, 1978), especie de perogrullada que, en síntesis, al plantear que el conocimiento se construye activamente a través de la interacción social, la cultura y el lenguaje, apenas enuncia aspectos limitados de lo que durante milenios ha sido propio del proceso de enseñanza-aprendizaje extendido y, además, obviando el fuerte condicionamiento operante que desde la escuela y sus correspondientes ámbitos operativos ejercen los gobiernos, las iglesias, el mercado, los liderazgos; las comunidades y las propias familias. Aunque el individuo jamás podrá presentarse inerte o pasivo ante tales influjos, el problema —obviado por ellos— radica en el universo de opciones que se les presentan, muchas veces contrarias a sus vocaciones, fortalezas, capacidades e intereses. Un determinismo que la educación sufre como lastre y ante el cual no ha logrado construir ni se ha planteado desarrollar opciones o vías que permitan superarlo.

Confundir la transmisión con la construcción del conocimiento es como confundir recibir dinero con producirlo: la diferencia es clara, y en este aspecto la escuela socioconstructivista yerra, y sobre ese error se gestiona el servicio educativo oficial en la mayoría de los países en vías hacia el subdesarrollo.

De ignorar esas cualidades desde antaño propias del proceso educativo, Olimpia de Epiro, madre de Alejandro Magno, no habría educado a su hijo entre sus faldas primero; no le habría impuesto como tutor a Aristóteles, segundo, y no se habría mantenido escribiéndole a todo lugar que extendiera su dominio, informándolo a lo largo de su jornada conquistadora.

Peor que eso: el socioconstructivismo plantea la construcción del conocimiento como resultado del proceso enseñanza-aprendizaje cuando no se trata de la construcción del conocimiento sino de su transferencia. El deber ser de las escuelas y centros educativos vocacionales y técnicos y de educación superior de primer grado es transferir conocimientos, no crearlos. Sólo la educación superior de segundo grado —maestrías y doctorados— tiene por objeto desarrollar en sus participantes las capacidades necesarias para que puedan construir conocimientos.

Esa hipérbole del rol educativo de base —diríamos— tiene por fin construir al ciudadano; es decir a un grupo de sujetos que, más o menos armonizados en un colectivo, han de actuar en armonía con los paradigmas, valores, creencias y cultura de sus entornos sociales. Estos entornos, como se sabe, son básicamente dos: el interno, propio de las naciones, y el global. El global es general e idílico y, por efecto de la participación en organismos internacionales, relativamente normativos; el nacional, un conjunto de formulaciones ramificadas que adquieren particularidad “nacional” desde una forma de hacer, pensar y ser de las cosas a lo largo del tiempo. Ambos son históricos aunque los nacionales pueden ser mucho más variables. Sus varianzas las impulsan las culturas, la política (gestiones gubernamentales, partidarismos filosóficos) y lo normativo, como la institucionalidad y la justicia, entre otros. También los entornos científico-técnicos heredados y, tanto como estos, las líneas rectoras del interés nacional, especialmente por su incidencia en la configuración del individuo que esa “sociedad” o poder esperan.

De tal modo, la educación en los Estados Unidos es bien diferente a la europea, china, rusa o india.

Además de que sus fundamentos culturales (lugar en el conglomerado de naciones, vínculos atávicos, religiones, filosofía política y del derecho de base, etc.) son marcadamente diferentes, tienen un aspecto “universal” en común: el utilitarismo nacional del proceso de enseñanza, entendido como aquel que el Estado consiente en patrocinar para el logro de los fines de sus clases gobernantes porque el Estado, recuérdese, es el instrumento a través del cual los grupos dominantes ejercen su dominio sobre la totalidad social, incluso —aunque relativamente— sobre ellos mismos, sobre lo cual el “Caso Epstein” en los Estados Unidos es una actualizada evidencia.

Es decir que en ocasiones la justicia se legitima como factor de “enseñanza colectiva” mediante la norma aplicada sobre las emanaciones descontroladas de las intolerables purulencias de los ricos.

Los fines que asume la educación en las naciones constituyen una de las más evidentes manifestaciones de la estatura histórica, económica y científica de una sociedad. Un Estado que prioriza la formación de trabajadores, con toda la perorata a que estamos acostumbrados sobre las ciencias y las tecnologías, denuncia su propia insignificancia en los planos científicos y tecnológicos cuando sus empresas y mercados ni construyen, ni presentan ni ofrecen productos “made in” esos países en estos rubros. En esas naciones, el discurso tecnológico y la experticia laboral como objetivos de la educación son la más triste evidencia del colapso del proceso educativo y de la calidad de bien común y vocación social del gobierno del Estado.

Es el triste estado de situación de la educación en las naciones en vías hacia el subdesarrollo: estar anclada a culturas que no expresan estima por el saber; que desprecian la inventiva; que castigan la idoneidad y la entereza; que apenas son oportunidad para el dolo y la barbarie de los egos expandidos, salvo honrosas —naturalmente—, excepciones.

Hemos mencionado el concepto “aprendizaje extendido”. Una fascinante oportunidad para volver sobre este tema y su relación con el desarrollo socio personal integral, para postular la necesidad de “remanufacturar” la Educación desde las nociones de justicia y de cultura.

Nos permitimos recordar que se trata de un proceso de carácter circular, destinado a restaurar praxis y/o productos desgastados para retribuirles la calidad prístina como han sido y son pensados y socialmente aspirados, mucho más allá del interés político que mueve las gobernanzas institucionales y mucho más próximos a los que impulsan las gobernabilidades.