Al final, el PLD tendrá que esperar hasta el 2027

Desde que culminó el pasado proceso electoral, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha mostrado una intención clara, decidir quien será su figura presidencial lo más pronto posible.

Para ello, la estructura peledeista decidió repetir el mismo método utilizado en 2022, al cual denominaron “consulta ciudadana”, para identificar esa figura presidencial y colocar a toda su militancia detrás de esa sola persona.

Con cuatro aspirantes realizando asambleas y moviendo las bases del partido de la estrella amarilla, los planes del PLD marchaban viento en popa; sin embargo, justo antes de concluir la semana, Abel Martínez, decidió retirarse del proceso.

El exalcalde y excandidato presidencial manifestó que continuaría sus aspiraciones presidenciales pero que no formará parte de un proceso “inconstitucional”, por el cual él mismo fue beneficiado cuatro años antes.

El retiro de Abel, sumado a la incertidumbre de si Gonzalo Castillo al final estará o no en el listado que se presentará ante la asamblea general del comité central este domingo, ha deslegitimado el proceso de consulta, antes de que se lleve a cabo.

Esto a razón de que, aunque la cúpula peledeista decida seguir con el proceso y realizarlo al final del año como está previsto, la intención de tener una figura presidencial definitiva antes del 2027 no podrá ser posible ya que tanto Abel como Gonzalo podrían estar presentando sus respectivas precandidaturas y llevando al PLD a tener que hacer primarias en octubre del año preelectoral para determinar quién será, finalmente, su candidato presidencial.

Con esa posibilidad latente, además de que estas decisiones causen roses y posibles divisiones, también es válido preguntar, si los miembros del comité central votarán a favor o no de ratificar un listado de aspirante que no incluirá a dos de sus principales figuras políticas.

Al final, el retiro de Abel provocó una cosa; que, de una manera u otra, el candidato real del PLD no se sabrá hasta el 2027; situación que precisamente el PLD quería evitar.