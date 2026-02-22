Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Opinión

para no reír

Abrumada

Avatar del Melanie Cuevas
Melanie Cuevas

¿Han estado parados en el medio de muchas direcciones, con caminos de distintos colores y trayectos por recorrer sin saber a dónde dirigirse?

Ahí está mi cerebro ahora, he decidido que está abrumado, quizá sea sobrecargado de mucho y tanto que no sepa cómo procesar más información y como ayudarme a crearla a mí y quizá por eso hoy estemos hablando de esto.

Entiendo que no soy la única que ha estado en ojo del huracán sin ver una puerta abierta y encontrar un lugar seguro para protegerse de la lluvia, tal como mi mente con las ideas, que llueven sin parar, segundo a segundo.

No sé si es el inicio de año, no sé si hay un problema que yo aún no he identificado, no sé si hay cosas por poner en orden y no termino por comenzar o no sé si simplemente deba quedarme así, sin hacer nada.

La única respuesta es no saber y sentirme abrumada por estar en una especie de “bloqueo creativo”, que a pesar de que no me deja desarrollarme con total “normalidad”, no para de idear cosas y pensar.

Pero creo que la vida solo me da el chance de decirles esto y tratar de resolver, porque aunque tu cerebro esté bloqueado, la vida sigue abierta y corriendo a millón, así como todas las ideas que me abruman.

Y no se crean que con vida me refiero a la que te rodea, es la tuya, el trabajo, las asignaciones, clases, deberes en la casa, vida personal y lo que sea que te ocupe, todo ocurre a la misma vez.

Para mí es una sensación extraña, porque desde mi perspectiva siempre estoy al control, siempre fluyo y siempre resuelvo, pero entiendo que estos momentos son llamados de atención de nuestro organismo a realizar un stop, a vivir en low motion por unos días, a respirar, cambiar la rutina, cambiar patrones y descansar. No sé, simplemente lo asumo.

Tags relacionados