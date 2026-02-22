¿Han estado parados en el medio de muchas direcciones, con caminos de distintos colores y trayectos por recorrer sin saber a dónde dirigirse?

Ahí está mi cerebro ahora, he decidido que está abrumado, quizá sea sobrecargado de mucho y tanto que no sepa cómo procesar más información y como ayudarme a crearla a mí y quizá por eso hoy estemos hablando de esto.

Entiendo que no soy la única que ha estado en ojo del huracán sin ver una puerta abierta y encontrar un lugar seguro para protegerse de la lluvia, tal como mi mente con las ideas, que llueven sin parar, segundo a segundo.

No sé si es el inicio de año, no sé si hay un problema que yo aún no he identificado, no sé si hay cosas por poner en orden y no termino por comenzar o no sé si simplemente deba quedarme así, sin hacer nada.

La única respuesta es no saber y sentirme abrumada por estar en una especie de “bloqueo creativo”, que a pesar de que no me deja desarrollarme con total “normalidad”, no para de idear cosas y pensar.

Pero creo que la vida solo me da el chance de decirles esto y tratar de resolver, porque aunque tu cerebro esté bloqueado, la vida sigue abierta y corriendo a millón, así como todas las ideas que me abruman.

Y no se crean que con vida me refiero a la que te rodea, es la tuya, el trabajo, las asignaciones, clases, deberes en la casa, vida personal y lo que sea que te ocupe, todo ocurre a la misma vez.

Para mí es una sensación extraña, porque desde mi perspectiva siempre estoy al control, siempre fluyo y siempre resuelvo, pero entiendo que estos momentos son llamados de atención de nuestro organismo a realizar un stop, a vivir en low motion por unos días, a respirar, cambiar la rutina, cambiar patrones y descansar. No sé, simplemente lo asumo.