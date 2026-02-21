Rafael Santos un As debajo de la manga del Presidente

La reciente designación del profesor Rafael Santos Badía como ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, se publicó en los medios casi como cualquier decreto del Poder Ejecutivo, cuando en verdad tenía su hito: uno de la clase trabajadora llegaba al Gabinete.

Eso de que un trabajador llegue tan lejos como el caso del maestro Santos, confirma que el presidente Abinader anda con pies de plomo en la selección de los altos funcionarios, como se dijo en un análisis anterior, agarrado de la lámpara de Diógenes. Y que la plutocracia y el sector religioso no siempre son los mejores auspiciadores.

El background del profesor Santos, quien había sido director de INFOTEP durante el primer cuatrienio de Abinader y el primer año del segundo, pudo haber sido una carta en la manga de la camisa presidencial, alguien sin la recomendación de los grupos de poder.

Santos fue un maestro desde sus inicios en el interior del país. La mejor semblanza que se pudiera hacer del profesional y político la escribió la periodista Rossana Figueroa, del periódico Hoy, a raíz del nombramiento. Rossanna fue su alumna en la primaria, cuando el nombrado era un humilde maestro.

Como diputado, Santos fue un legislador bastante productivo, sereno y sonriente. Considerado un maestro de la educación, el sindicalismo y el cooperativismo, dejó al salir del INFOTEP una impronta difícil de superar.

Por su consejo o la insistencia del presidente Abinader de que la institución quedara en buenas manos, se designó como nueva directora a la profesora María Morla Pineda, de la carrera infoteliana y con el anticipo de que las mujeres suelen ser más honestas.

El INFOTEP ha sido una de las instituciones que mejor han ayudado a la clase trabajadora a superarse. Muchos de los camareros, cocineros y cocineras y el servicio doméstico que trabajan actualmente en la capital y los polos turísticos tienen certificados de la institución.

Aunque político de carrera, Santos se ocupó de mantener un perfil bajo, trabajar sin descanso según el historial de la institución sin aparecer sobresaliente en el calendario político que busca, ante todo, trascender porque tienen el ojo puesto en un puesto más alto. La despedida de Santos fue un acto espontáneo del personal que arrancó lágrimas.

Esta semana que concluye, el presidente Abinader sorprendió al designar como director de la Policía Nacional al mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, de largo historial en las filas uniformadas. Con la alegría con la que su antecesor el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, se despidió del nuevo director, indicaría que, si le hubiesen pedido consejo, lo habría aprobado.

La designación del mayor general Cruz y Cruz en el alto puesto, reafirma que, uno a uno, están entrando profesionales universitarios con maestría a ocupar un destino que en el pasado fue asegurado a gente bruta y ruda de mentalidad represiva.

El discurso del mayor general Cruz Cruz al tomar posesión ante la ministra de Interior y Policía, Faride Raful y la plana mayor de la institución, lo presenta como un hombre que conoce su materia y domina la improvisación, que no es algo común.

Falta que, junto a las autoridades civiles concernidas, aplique la ley para mejorar las condiciones del tránsito terrestre y la forma en que la Policía persigue el delito y bandidaje callejero, para reducir al mínimo la criminalidad y mejorar la tranquilidad de las ciudades, sin derramamiento de sangre.

Lo que podría faltarle al régimen de Abinader es que los funcionarios comprendan que no los nombran para servirse y engordar especialmente si son médicos, que deberían predicar abstinencia del hartazgo en los buenos restaurantes y el alcoholismo y procurar que mejore cada día la reputación del gobierno.