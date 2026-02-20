El Salto de la Pulga

1 Cuantas veces oí decir que la DEA aquí era “una galleta con gorgojos”, nunca quise darle aquiescencia… ¡pero era!

2 Mientras los líderes políticos exhiben su paupérrimo chisme verbal en el terreno de los trapos sucios, el ciudadano ahonda su desencanto ante la degeneración del sistema.

3 Si, como dijo el presidente, en el Gobierno no se destituye solo por una denuncia, parece que a Rafael Félix lo cancelaron del ITLA por cosas diferentes a los supuestos pagos obligatorios…

4 Si el Mescyt va a ser fusionado al Minerd, ¿para qué sacar a Rafael Santos del Infotep? ¿O es que la fusión no va?

5 Horas después de que el contralor revelara que un viaje de Leonel a Nueva York en el 2011 costó más de 13 millones, y uno igual de Abinader en el 2021 costó menos de 3 millones, ¡el hombre fue destituido!

6 Es correcto agilizar los procesos judiciales llegando a acuerdos, pero no concediendo libertad a cambio de devolución de parte de lo robado. Reducción de pena sí, pero no más.

7 ¿Para qué el régimen cubano desempolvó la doctrina “Guerra de todo el Pueblo”, si con el estrangulamiento a distancia E.U. no tiene necesidad de invadirlos?

8 Atención Migración: ¿qué hará la Antigua Orden Dominicana si los haitianos no se van de Katanga en diez días? ¡Controlen eso!

9 Visto lo ocurrido a Maduro, Daniel Ortega decidió bajar la guardia y enviarle cariñitos a Trump. ¡Patria o muerte sí, pero vivos!

10 Luis El Gallo afirma que una empresa minera de capital canadiense está explotando fuera de la ley una mina de oro en la comunidad de El Copey, Altamira. ¿Sí o no, Joel?

11 Muy pocos camioneros hacen caso a la varias veces reciclada ley que les prohíbe transitar a la izquierda en las carreteras. ¡Si no hay consecuencias, no hay obediencias!

12 Aún no aparece la versión 2.0 del caso Senasa. Lo dijimos hace mucho: a eso le están buscando “acotejes”, pero no es nada fácil.

13 Los políticos explotados y de obsoleto discurso no se retiran, porque permanecer en un partido es su tabla de salvación en caso de ser investigados por sus “indelicadezas”.

14 Un partido afiliado al Gobierno, hace un año rifó una casa a $200 el boleto, pero en vez de casa, la ganadora lo que recibe son cuentos.

15 El de Punta Cana es lo que se llama un carnaval “finolis”. Nada parecido a la burundanga malecondiana.