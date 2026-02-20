Entendiendo las divisiones mundiales

Entiendo que los recientes cambios mundiales generan muchísima confusión y la gente no sabe, literalmente, de qué lado está políticamente. Empecemos por aceptar que “izquierda” y “derecha” murieron. Sí, los parámetros viejos murieron, y quienes hoy se llaman “izquierdistas” no tienen nada que ver con los de ayer.

Los “izquierdistas” de hoy son Bill Clinton, Barack Obama, Jeff Bezos, Bill Gates y Larry Fink, jefe de un “fondo de inversiones” BlackRock, que maneja casi 17 billones de dólares. Estos llamados “izquierdistas” en realidad son los globalistas, gente que nadie eligió, pero que gobiernan el mundo indirectamente, desde el Foro Económico Mundial (FEM) de Davos, Suiza.

Promueven géneros fluidos, varón y hembra pasaron de moda, ahora tenemos LGBTQ+, “ideología de género”, le llaman. Quieren destruir la agricultura para ponernos a comer comida sintética, sustituir el petróleo por la energía solar y eólica, que ellos controlan. Abogan por fronteras abiertas e inmigración sin control y una nueva sociedad en la que “nadie tendrá nada”. Ellos serán dueños de todo, pero, aún así, “todos seremos felices”.

A quienes se oponen a estas cosas los llaman “la ultraderecha”; en realidad, son los “nacionalistas” que defienden su Estado, nación, idioma, costumbres y cultura.

Los globalistas europeos y estadounidenses estuvieron unidos hasta noviembre de 2024, cuando Donald Trump ganó las elecciones estadounidenses.

Trump solo reconoce dos géneros, varón y hembra; defiende fronteras, naciones; está abiertamente contra los planteamientos del FEM.

Occidente está fraccionado, por un lado, están los líderes europeos con economías colapsadas, y, por otro lado, Trump.

Occidente estaba unido, enfrentaba a Rusia y a China, que estaban divididas. En Ucrania, Occidente se dividió entre globalistas y nacionalistas, mientras China y Rusia se unieron.

Y, extrañamente, China, Rusia y Estados Unidos tienen una posición común contra los planteamientos de los globalistas, este último grupo controla los grandes bancos, sin producir nada.

Hoy “izquierda” y “derecha” son puras expresiones retóricas sin contenido real. En el mundo solo tenemos dos opciones reales: globalistas y nacionalistas. Debemos escoger con libertad absoluta.