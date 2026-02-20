Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Edgar Barnichta: integridad en la abogacía

Juan Fco. Puello Herrera

Edgar Barnichta encarna un modelo de cómo debe ejercerse la profesión de abogado cuando el conocimiento jurídico se une a una conducta intachable. 

Su trayectoria demuestra que la abogacía no es solo un oficio técnico, sino vocación al servicio de la justicia, la sociedad y la dignidad humana.

Su manera de ejercer el Derecho se sostiene en principios firmes: honestidad, generosidad, responsabilidad y respeto. 

Estas cualidades se reflejan en su desempeño profesional y vida cotidiana, evidenciando coherencia entre lo que sostiene y practica. 

Para Edgar, la ética no depende del control externo, sino de una convicción que guía su conducta en todo momento.

A ello se suma su solidez intelectual y amplitud de criterio, fruto del estudio constante y comprensión profunda del orden jurídico. Su estilo profesional se distingue por la seriedad, disciplina, análisis cuidadoso de cada asunto y vocación por resolver conflictos con apego a la ley y sensibilidad humana. Concibe el Derecho como instrumento de equilibrio social, no como vía para ventajas personales. 

Su trato respetuoso hacia colegas y clientes, así como su rechazo firme a prácticas que comprometan la integridad de la profesión, refuerzan la confianza que genera su figura. 

En él, la capacidad técnica y la rectitud moral no caminan separadas, sino unidas.

