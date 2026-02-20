Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

UN MOMENTO

Amor sin medida

Avatar del Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio
Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

En la cruz, Dios mismo nos ha revelado hasta dónde es capaz de llegar su amor

Aceptó la muerte por nosotros, y no cualquier muerte, sino la más humillante y dolorosa, para mostrarnos de manera solemne que su entrega no conoce límites. 

En Cristo crucificado contemplamos un amor que no se rinde, que no negocia, que no se reserva nada. Allí se manifiesta un Dios que se abaja, que carga con el peso del pecado humano y transforma el sufrimiento en fuente de salvación. 

Frente a la cruz, el creyente aprende que amar es servir, perdonar y ofrecer la propia vida por los demás. 

Solo a la luz de la cruz comprendemos el valor de la vida y el sentido profundo de nuestra fe cristiana. 

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos. 

