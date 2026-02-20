Amor sin medida

En la cruz, Dios mismo nos ha revelado hasta dónde es capaz de llegar su amor.

Aceptó la muerte por nosotros, y no cualquier muerte, sino la más humillante y dolorosa, para mostrarnos de manera solemne que su entrega no conoce límites.

En Cristo crucificado contemplamos un amor que no se rinde, que no negocia, que no se reserva nada. Allí se manifiesta un Dios que se abaja, que carga con el peso del pecado humano y transforma el sufrimiento en fuente de salvación.

Frente a la cruz, el creyente aprende que amar es servir, perdonar y ofrecer la propia vida por los demás.

Solo a la luz de la cruz comprendemos el valor de la vida y el sentido profundo de nuestra fe cristiana.

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.