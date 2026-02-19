El país primero

Pareciera que la oposición política y una gran parte del país todo no está entendiendo la gravedad del problema de los vecinos haitianos.

La verdad es que hablan como si Haití estuviera en otro lejano lugar y que sus bandas y sus ciudadanos no han comenzado desde hace mucho tiempo una invasión que en definitiva ya comienza a ser insoportable.

Parecen no entender que a los grandes países el grave y al parecer insoluble problema de nuestros vecinos les importa un carajo y que quieren resolverlo con nosotros para llevarnos juntos al fracaso total de las dos naciones.

El país debe ser primero, el gobierno y el presidente Luis Abinader han sido coherentes y firmes, pero me preocupa que el pueblo todo no tenga clara las intenciones de algunos países e instituciones internacionales y ponga ante la realidad su buen corazón y solidaridad dominicana.

Es momento de comenzar todos juntos una gran campaña nacional educativa de la realidad haitiana y lo que la misma nos puede perjudicar ahora o después.

Es tiempo de país, difícil la situación, pero la patria es sacrificio y amor, y tenemos el deber de preservarla, los vecinos no son nuestros amigos, su situación nos pone ante una realidad que nos obliga a actuar.