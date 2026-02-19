Omar Leonel como superación del segundo obstáculo

Por algo se habla tanto de la dificultad de “bajarse del tigre” que tienen los presidentes. En agosto 2012, no había comenzado Leonel Fernández a reorganizar la biblioteca de FUNGLODE, cuando, en Palacio, comenzaron a aparecer supuestamente, maletas de viejas facturas. Una semana después, y también según Palacio, se informó que la administración saliente había dejado un descomunal déficit fiscal.

Así continuaron empeorando las cosas, hasta que en febrero de 2015, por el AILA y con tratamiento VIP, trajeron al convicto Quirino Ernesto Paulino Castillo, quien en una entrevista aseguró haber entregado a Fernández US$4,5 millones de dólares metidos en maletas. Curiosamente, cuatro días después, la noticia fue publicada hasta por BBC Mundo (Londres).

Para Quirino, fue la gloria colaborar para vengarse del presidente que había autorizado su apresamiento y posterior extradición a Estados Unidos; mientras para Fernández, -yo lo advertí en un bulevar-, habían comenzado a transcurrir los 18 meses más largos de su carrera política. Pero alguien “había cruzado el Rubicón” y “quemado las naves de Cortez”.

Para 2018, recortado el afro que no le iba, surgió un nuevo Leonel Fernández. ¡Algo había cambiado en la mirada del profesor! En 2019 abandonó el PLD, decretando la derrota electoral de esa organización, creó el Partido Fuerza de Pueblo (PFP) y, en apenas cinco años, en 2024 exactamente, logró el milagro, no de los panes, pero sí de los votos, en unas elecciones presidenciales de las que salió convertido en el líder indiscutible de la oposición, al triplicar los votos de su adversario natural que no era el PRM sino el PLD.

La verdadera derrota para Leonel Fernández hubiese sido la victoria del PLD de Danilo Medina... y también viceversa. (Tomen nota. Este dato podría determinar el próximo presidente de la República en las elecciones de 2028).

Es esa vocación de Lázaro renacido, esa recuperación del tiempo (y los votos) perdidos en 2024, más sus doce años de Presidente, lo que le ha generado a Fernández un liderazgo nacional indiscutible, pero al mismo tiempo una alta tasa de rechazo situada todavía por encima del 30%.

He ahí el peligroso segundo obstáculo del profesor para regresar a la casona de la Moisés García: una tasa de rechazo, que solo la sorprendente popularidad de Omar Leonel entre jóvenes y mujeres podría ayudarle a superar. Entonces, ocupen su localidad. El acto va a empezar. (Continuará)