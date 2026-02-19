La economía norteamericana: fascinante oportunidad para las artes

Durante años, hemos motivado acciones capaces de ampliar la demanda de bienes y servicios culturales nacionales exportables al más codiciado mercado del mundo: el estadounidense.

La misión la inspira Tarsila do Amaral, matriarca de la vanguardia brasileña. En los años 30, definió su arte como “palo de Brasil de exportación”.

Iniciando la pospandemia, enviamos la revista Contemporanía | Arte latinoamericano en la escena global al señor Eric Smith, propietario de la empresa RedWood Art Group, dedicada a comunicaciones artísticas y a realizar las ocho ferias ArtExpo que cada año ocurren en ocho capitales de estados de ese país, seleccionadas por sus capacidades económicas (PIB y PIB per cápita), perfiles socio-culturales, hábitos de consumo, importancia para el turismo doméstico y de visitantes, entre otras razones.

Entonces le solicitamos una entrevista —que amablemente concedió—. Explique las ventajas de las ferias de arte internacionales para los artistas latinoamericanos, le preguntamos. Su respuesta fue simple: Mostrar el arte, estar donde sus consumidores concurren.

Parecería verdad de Perogrullo. Sin embargo, la mayoría de artistas y marchantes lo entienden, aunque también consideran que ingresar a ese mercado es un sueño, pura suerte.

Quizás lo sea, aunque no.

Con los artistas ocurre lo extremo: esperan que un mecenas del siglo XVI venga a descubrirlos; que los haga figuras de renombre internacional sin que deban hacer algo.

Como promotores culturales, durante quince años estuvimos intentando educar al respecto a artistas amigos. Instándolos a enfocarse en la calidad integral de sus propuestas, elevando su técnica y anclaje conceptual al máximo, fortaleciendo la participación y disponibilidad relativa.

¿El objetivo? Robustecer la presencia y valor de sus obras y marcas en el mercado local para iniciar su posicionamiento en el exterior.

Sin embargo, aunque anhelando tales resultados, respondieron interponiendo escollos, ojerizas relativas a la supervigilancia sobre la calidad de las obras, relativizando el uso de materiales profesionales y soportes inocuos; el compromiso con una factura que desarrollara el estilo expresivo personal al máximo, dentro de sus coordenadas, características, lenguaje, modalidad y temas. Ninguno aceptó compromisos contractuales que regularan las conductas de los participantes.

Algo como querer la gloria, pero “a la brigandina”.

Hoy, nos alecciona que aumentan la frecuencia y cantidad de piezas de artistas con edades entre 40 y 45 años que alcanzan precios superiores a US$100 mil, haciendo lamentable la falta de visión de actores del mercado local de arte, el insularismo estético, mental y geográfico; la densa desinformación sobre los supuestos que avalan la estimación, visión y pronóstico objetivos.

Especialmente al observar que el mercado estadounidense consume sobre el 40% del arte global vendido cada año.

La base económica de ese frenesí cultural, calidad de vida y dignidad personales es poco conocida, aunque radica en el dinamismo de esa economía: allí surgen, a diario, mil nuevas personas con patrimonio superior a US$1 millón, según el “Informe de Riqueza Global 2025” de UBS.

Significa que cada día mil nuevas personas sienten la necesidad de obras de arte, en esa economía donde reside el 43.2% de millonarios del mundo.

Una fascinante oportunidad que los actores culturales, e inversionistas del mercado de arte podrían estar aprovechando.