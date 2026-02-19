La Cuaresma, tiempo del Dios que espera

Dios siempre nos espera con paciencia infinita, porque su mayor deseo es que todos nos salvemos y lleguemos a experimentar la plenitud de su amor, en especial en este tiempo de Cuaresma, que la Iglesia nos ofrece como oportunidad privilegiada de conversión.

No se fatiga ante nuestras caídas ni se distancia cuando fallamos; al contrario, permanece cercano, dispuesto a perdonar, levantar y renovar. Su misericordia es más fuerte que nuestras fragilidades, y su ternura supera cualquier límite humano.

Cada día nos regala la posibilidad de volver a empezar, reconciliarnos con Él y con los demás, y retomar el camino del bien.

En medio de las prisas y distracciones de la vida, Dios sigue llamando suavemente a la puerta del corazón. Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.