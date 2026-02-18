Por una reforma del ecosistema educativo

Educación, ciencia e innovación como proyecto nacional de largo plazo

La República Dominicana necesita elevar la conversación sobre educación. Por eso veo con agrado que las palabras iniciales del nuevo ministro de Educación Superior, Rafael Santos, hayan sido claras: a partir de ahora debemos hablar de reforma educativa. Esa afirmación abre una oportunidad. Confío en que todos los actores del sistema asumamos ese llamado con responsabilidad y visión de país. Le tomó la palabra y expongo algunas razones por las que el país necesita una reforma del ecosistema educativo.

Necesitamos una reforma porque los resultados actuales no corresponden con la inversión realizada ni con las aspiraciones del país. El 4 % del PIB para la educación preuniversitaria fue un hito histórico y un compromiso nacional incuestionable. Pero hoy el desafío no es solo sostener esa inversión, sino traducirla en capital humano competitivo.

Las evaluaciones del Programme for International Student Assessment (PISA) han mostrado históricamente desempeños bajos en lectura, matemáticas y ciencias. En el ciclo más reciente (2022), la República Dominicana alcanzó 351 puntos en lectura, 360 en ciencias y 339 en matemáticas, lo que representa una leve mejoría respecto a 2018 y el mejor desempeño histórico del país. Ese avance debe reconocerse.

Sin embargo, estos resultados permanecen significativamente por debajo del promedio de los países de la OCDE, que ronda los 476 puntos en lectura, 472 en matemáticas y 485 en ciencias. Más preocupante aún es que solo un 8 % de nuestros estudiantes alcanzó el nivel mínimo de competencia en matemáticas (Nivel 2), frente a un 69 % promedio en la OCDE. En lectura, apenas alrededor del 25 % logró ese nivel básico, comparado con un 74 % en los países desarrollados, y en ciencias la cifra se sitúa en aproximadamente 23 %, frente a un 76 %. La brecha no es marginal; es estructural.

Necesitamos una reforma porque mejorar gradualmente no basta cuando el entorno global avanza exponencialmente.

Necesitamos una reforma porque el modelo educativo fue diseñado para una economía industrial que ya no define la competitividad. Hoy competimos en la economía del conocimiento, donde el talento, la innovación y la capacidad de adaptación son el verdadero capital estratégico.

Y necesitamos una reforma porque la inteligencia artificial está redefiniendo el mercado laboral y la productividad global. La IA ya es infraestructura. Puede convertirse en el mayor acelerador de desarrollo de nuestra historia. Pero también puede amplificar nuestras debilidades. Si no formamos capital humano con pensamiento crítico, dominio matemático sólido, competencias digitales y criterio ético, no estaremos en capacidad de diseñar ni gobernar la tecnología que ya está transformando el mundo. Un país que no forma a quienes programan y auditan algoritmos terminará siendo guiado por algoritmos diseñados fuera de su realidad.

Necesitamos una reforma porque la educación técnica continúa subvalorada, porque la educación universitaria no siempre está plenamente articulada con el aparato productivo y porque la investigación aún no ocupa el lugar estratégico que debería en la estructura de desarrollo nacional.

La discusión no puede limitarse al nivel preuniversitario. Cuando observamos el sistema completo —educación inicial, básica, técnica, universitaria e investigación— entendemos que debemos transitar de un enfoque centrado exclusivamente en el 4 % hacia una visión que articule educación, ciencia e innovación como proyecto nacional, eso implica pensar el sistema como un ecosistema.

Un ecosistema educativo integrado que permita trayectorias articuladas, formación por competencias, aprendizaje a lo largo de la vida, vinculación efectiva con el sector productivo, investigación pertinente y uso estratégico de la tecnología.

En el mediano plazo, esto podría requerir ampliar la mirada presupuestaria hacia un esfuerzo combinado cercano al 6 % del PIB integrando educación, ciencia e innovación. No como gasto incremental, sino como inversión estructural alineada con una visión de país. Porque lo que debemos construir es un verdadero ecosistema nacional de talentos.

Un país que articula su educación básica, su formación técnica, sus universidades y su sistema de investigación bajo una estrategia común no solo mejora indicadores; transforma su modelo de desarrollo. Es el tiempo de hablar de reforma, de la reforma que el país necesita, una que integre el ecosistema educativo completo.

Una prioridad nacional. Porque nos jugamos el futuro productivo, social y generacional de la República Dominicana.