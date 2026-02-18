A propósito del Día de la Radio

El viernes 13 de febrero se festejó el Día Mundial de La Radio. Esta celebración, proclamada por la UNESCO en 2011, no solo se lleva a cabo en nuestro país, también se conmemora en España, Colombia, Brasil, Estados Unidos, etc. y se aprovecha para dar a conocer aspectos relacionados con su historia y valorización en cada mercado.

El objetivo de dicha celebración es reconocer su importancia, valorar y fortalecer su papel en la sociedad, entre otros propósitos de mucha utilidad para los pueblos.

Aunque algunos aspectos han cambiado en relación a la radio, ciertamente este medio sigue siendo esencial y un recurso formidable para educar, orientar e informar

En nuestro país, la radio se mantiene como un medio sólido. Durante el 2025 éste registró una participación importante en el pastel publicitario local con una facturación aproximada de RD$4, 260 millones, según Media Tracker. Esto quiere decir que su papel sigue siendo de mucha utilidad para campañas de frecuencia alta y cobertura local como hemos señalado en otros artículos.

El espectro radial está dominado por grandes cadenas, las cuales pertenecen a los radiodifusores Bienvenido Rodríguez, Antonio Espaillat, Juan Ramón Gómez Díaz y la familia Medrano compuesta por los herederos de un visionario llamado Cuqui Medrano, pionero en el Cibao con estaciones de alto alcance. No sé en qué orden están situados desde el punto de vista de la cantidad de emisoras, facturación y audiencia de cada circuito, pero ciertamente ellos son los más importantes radiodifusores el país desde mi humilde opinión.

En cada uno de estos circuitos hay estaciones que son líderes en su categoría y que su señal navega a nivel nacional, ya sea con su propia frecuencia o por medio de enlaces que no conocen barreras.

Hay que destacar que la radio, poco a poco, se ha ido acomodando a las preferencias de la audiencia y ello sigue dándole una gran vigencia. Además, ha cambiado el formato de su contenido y ha sabido combinar la información, el análisis y la música llegando a públicos cada vez más diversos. Eso explica su supervivencia.