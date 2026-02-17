Trump y Petro: diplomacia bajo amenaza y lecciones para América Latina y el Caribe

La entrevista de Gustavo Petro con Donald Trump marca un punto de inflexión para Colombia y para América Latina y el Caribe, al reconfigurar la relación con la principal potencia hemisférica tras semanas de amenazas, desconfianza y retórica hostil.

Un giro en la relación Petro–Trump

En pocas semanas, Colombia pasó de escuchar que una intervención militar “suena bien” para Trump y que Petro es un “hombre enfermo” ligado al narcotráfico, a una llamada cordial y una reunión en la Casa Blanca descrita por ambos como “positiva”. Trump admitió que, tras la operación en Venezuela que terminó con la captura de Nicolás Maduro, el tono de Petro “se volvió muy amable”, lo que evidencia la asimetría de poder y la capacidad de Washington para condicionar la agenda regional con la amenaza del uso de la fuerza.

Para Petro, el giro fue de supervivencia política. Temía que la etiqueta de “narcogobierno” sirviera para justificar acciones coercitivas, por lo que decidió explicar directamente las cifras de narcotráfico, cuestionar la información de la oposición en Florida y proponer cooperación. El mensaje es claro: en el tablero hemisférico, controlar el relato es tan importante como controlar el territorio.

Lo que está en juego para Colombia

En el corto plazo, la entrevista reduce el riesgo de una escalada militar o de nuevas sanciones personales contra el presidente y su entorno, que ya habían sufrido cancelaciones de visas y restricciones financieras. El encuentro reabre canales para renegociar la agenda de drogas, energía y seguridad, pero bajo presión: Washington insiste en que “de Colombia vienen enormes cantidades de drogas”, mientras Bogotá busca demostrar que las verdaderas redes operan fuera del país y que la lucha debe centrarse en las finanzas globales.

También se redefine el margen de maniobra frente a otros actores. Analistas advierten que Trump podría exigir concesiones, como el regreso de la fumigación con glifosato o el distanciamiento de iniciativas chinas como la Franja y la Ruta, a cambio de aliviar sanciones. La entrevista se convierte así en una negociación sobre el modelo de desarrollo: ¿subordinación a la vieja “guerra contra las drogas” o apertura a una agenda de transición energética, paz y diversificación de alianzas?

Señales para la región

El mensaje para América Latina y el Caribe es elocuente. Trump, pese a su desprecio por foros como la CELAC, prefiere negociar “uno por uno”, aprovechando la fragmentación regional. A la vez, la imagen de un presidente de izquierda que se reconcilia con Trump demuestra que ningún gobierno puede ignorar el poder estadounidense.

Este episodio deja tres lecciones: las amenazas militares siguen siendo reales; la narrativa sobre drogas y seguridad puede deslegitimar gobiernos y abrir la puerta a sanciones; y la ausencia de una posición común conduce a negociaciones bilaterales desiguales.

Lo que debemos aprender

Primero, la diplomacia preventiva importa más que la épica en redes: Petro pasó del lenguaje confrontacional a la llamada urgente para evitar un escenario de alto riesgo, mostrando que la soberanía se defiende con argumentos. Segundo, cualquier proyecto progresista debe comprender el sistema de poder estadounidense, desde el Congreso hasta los lobbies y centros de pensamiento que moldean la doctrina de seguridad.

Tercero, la región debe convertir este episodio en un caso de estudio sobre integración: lo que hoy ocurre a Colombia mañana puede ocurrir a otro país y, sin mecanismos eficaces de consulta y defensa colectiva, cada crisis se resolverá en clave de “sálvese quien pueda”. La entrevista Petro–Trump no es solo una anécdota; es un espejo del precio de la dispersión y de la urgencia de construir una voz propia frente a la Casa Blanca.

(*) Exdiplomática, escritora y analista internacional