La patria se construye desde el interior

Construir la patria que soñamos exige comenzar por la transformación personal.

No basta señalar errores ajenos ni esperar soluciones de fuera; el verdadero cambio nace cuando cada uno asume su responsabilidad con conciencia y coherencia.

La patria se edifica con actitudes rectas, con el cumplimiento honesto del deber, con el respeto a la dignidad de cada ser humano y con la solidaridad hacia los más vulnerables.

Cuando sembramos valores en la familia, en la escuela, en el trabajo y en la vida pública, vamos levantando los cimientos de una sociedad mejor.

El progreso no se mide solo en obras materiales, sino en la calidad moral de sus ciudadanos.

Cuando comprometamos el corazón alcanzaremos una nación fuerte en principios y rica en esperanza. Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.