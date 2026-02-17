El futuro del PRM: unidad, gestión y visión de país hacia el 2028

El futuro del Partido Revolucionario Moderno (PRM) dependerá, en gran medida, de su capacidad para mantener la unidad interna y proyectar con claridad los logros alcanzados en la gestión gubernamental encabezada por el presidente Luis Abinader. De cara al 2028, el partido tiene ante sí el desafío de consolidar su liderazgo político apoyándose en resultados tangibles y en una visión compartida de nación que conecte con las aspiraciones sociales, económicas y democráticas del país.

Desde 2020, la administración del presidente Luis Abinader ha impulsado una agenda orientada al crecimiento económico, la estabilidad institucional y la modernización del Estado. En un contexto internacional complejo, marcado por crisis sanitarias, tensiones geopolíticas y desaceleración global, la República Dominicana ha mantenido indicadores sólidos, fortaleciendo la confianza de inversionistas, organismos multilaterales y aliados estratégicos. Esta estabilidad ha mantenido al país como destino atractivo para la inversión en el Caribe.

Uno de los pilares de esta gestión ha sido la estabilidad macroeconómica y la recuperación sostenida del crecimiento. El impulso al turismo, el fortalecimiento de las zonas francas, el apoyo a la producción nacional y la promoción de la inversión extranjera han contribuido a dinamizar la economía y generar empleos formales. A la par, se han implementado programas sociales enfocados en los sectores más vulnerables, ampliando la protección social y promoviendo mayores oportunidades educativas y de formación técnica para jóvenes en todo el territorio nacional.

En materia de infraestructura, el Gobierno ha priorizado proyectos estratégicos que buscan descentralizar el desarrollo y conectar regiones históricamente rezagadas. Obras viales, mejoras en hospitales, ampliación de sistemas de transporte y modernización de servicios públicos forman parte de una visión orientada a elevar la calidad de vida, reducir brechas territoriales y fortalecer la competitividad del país en un entorno global cada vez más exigente.

En el plano internacional, la política exterior dominicana ha ganado dinamismo y presencia. El país ha fortalecido relaciones bilaterales y multilaterales, proyectándose como actor confiable en la región. La defensa de la institucionalidad democrática, la transparencia, la cooperación y la estabilidad regional han reforzado la imagen del Estado dominicano en escenarios globales y consolidado alianzas estratégicas en temas económicos, migratorios y de seguridad.

Sin embargo, más allá de los logros de gobierno, el elemento decisivo para el 2028 será la cohesión interna del PRM. La historia política dominicana demuestra que las divisiones debilitan proyectos, erosionan liderazgos y generan incertidumbre en la ciudadanía, mientras que la unidad fortalece aspiraciones colectivas y crea condiciones favorables para la continuidad.

El PRM cuenta con una ventaja estratégica: exhibe resultados de gestión que pueden ser presentados ante la ciudadanía como evidencia concreta de compromiso, gobernabilidad y capacidad administrativa. La figura presidencial se convierte así en un referente político clave, no solo por su liderazgo, sino por los avances alcanzados durante su mandato y por la narrativa de estabilidad que ha logrado construir en torno a su gestión.

De cara al futuro, el mensaje debe ser claro: continuidad en las políticas que han generado estabilidad y progreso, renovación en el liderazgo interno para integrar nuevas generaciones y fortalecer la institucionalidad partidaria, y unidad como garantía de competitividad electoral. Comunicar con eficacia los logros, reconocer los desafíos pendientes y proyectar una visión de país inclusiva y sostenible será fundamental para consolidar la confianza ciudadana.

La combinación de gestión, visión estratégica y cohesión interna será, sin duda, el eje sobre el cual se definirá el porvenir político del PRM y su capacidad de seguir conduciendo los destinos de la nación en los próximos años, con la mirada puesta en el 2028 y en la consolidación de un proyecto democrático, moderno y orientado al desarrollo.