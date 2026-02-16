En qué creer

La incertidumbre que acompaña a la existencia del ser humano ha engendrado la necesidad de contar con algo que sirva como referente y guía de nuestras actuaciones. Con frecuencia son creencias religiosas las que cubren esa necesidad, pero en otros casos puede ser cubierta por algún tipo de autoridad personal o institucional. Abundan ejemplos de regímenes políticos mesiánicos, como el fascismo o el comunismo, en los que el partido o el líder trazan e imponen las pautas a seguir, reemplazando en muchas ocasiones a figuras y esquemas que habían sido denostados por su despotismo. Puede así ocurrir que el cadáver embalsamado de Lenin en la Plaza Roja haya hecho igual papel que las reliquias de santos en otras localidades, o que seguidores proclamen su inquebrantable fidelidad a dirigentes desaparecidos como Mao, Chávez y Fidel.

En otro orden, con menor contenido político, es interesante observar que las grandes corporaciones, y algunas no tan grandes, tratan de promover entre sus usuarios un sentido de confianza y dependencia que aprovecha esa necesidad de sentido y propósito. Se presentan como comprometidas con sus usuarios y, especialmente, capaces de interpretar sus requerimientos y sus deseos. De hecho, no sólo procuran anticipar futuras necesidades, sino que influyen de forma consciente sobre ellas.

Hasta cierto punto, el éxito de esa labor de persuasión es fundamental para compañías como Google, Facebook, Microsoft, Apple, JPMorgan, Aetna, Pfizer, Samsung, Toyota, Verizon, Amazon, Shell, Iberdrola o American Airlines. La confianza que comandan es tan importante como las características intrínsecas de los bienes y servicios que ofrecen. Y en este terreno la lucha por la competitividad es más fiera que la que ocurre vía laboratorios, plantas o instalaciones.

En el combate por la lealtad de los usuarios son utilizados instrumentos de variada índole. Se procura que el cliente sienta que forma parte de una organización que se preocupa por su bienestar y escucha sus quejas y sugerencias, para lo cual es de vital importancia mantener activas vías de comunicación, personalizar ofertas y vigilar lo que hacen los competidores.

Según algunos analistas, sin embargo, ese proceso de vinculación puede llegar a extremos peligrosos. No han faltado autores cuyas obras describen escenarios en los que una o varias corporaciones asumen un control hegemónico del porvenir humano, con un conocimiento completo acerca de las preferencias y debilidades de sus usuarios. Hasta ahora, sin embargo, ese grado de control permanece en el campo de la ciencia ficción.