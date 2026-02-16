Europa está sumida en múltiples serios problemas internos, y buscando pleitos externos con Rusia o Estados Unidos. Los gobernantes no pueden decirles la verdad a sus pueblos, su claro plan es buscar un problema con Washington o Moscú para culparlos de todos sus problemas.

No tienen gas ni petróleo barato porque siguieron las orientaciones de Joe Biden y se pelearon con Rusia. Eso hizo que Rusia influenciara las naciones del África subsahariana para que expulsaran a los franceses, perdiendo fuentes de materias primas baratas, incluyendo uranio de Níger.

Padecen bancarrota total, tomaron todas las decisiones políticas equivocadas, llenaron sus naciones de inmigrantes, sus economías están devastadas y sus líderes manchados en el escándalo de Jeffrey Epstein.

Los europeos perseguirán a sus dirigentes si ellos no logran pintarles un villano externo. La desesperación de Europa es el principal peligro actual para la paz mundial.