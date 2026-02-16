Monte Grande fuera de agenda presidencial

En una reunión de amigos suroestanos, no podía faltar el tema Monte Grande. Me decían que la palabra clave en este momento es INSISTIR, INSISTIR, INSISTIR. Les dije que he sido necio y repetitivo con el tema.

Me reiteraron que no podemos desmayar. Lo que yo he definido como “el metro del Sur” iniciado en el 2009 por Leonel Fernández, continuado por Danilo y Abinader, debe llegar a su final. Lo que se inauguró en enero del 2024 fue el embalse, la parte que retiene el agua del Yaque del Sur. Esto ha contribuido en disminuir las riadas que arrasaban con vidas y bienes. Sin embargo, el proyecto Monte Grande sigue inconcluso. Dos años han pasado. En la agenda del presidente no se ha colocado el llamado a LICITACIÓN de los canales, la instalación de los aditamentos para el acueducto regional, ni las maquinarias para la generación eléctrica.

El buen amigo y colega periodista de Barahona, Benny Rodríguez, publicó esta semana unas declaraciones del obispo de la Diócesis de Barahona. Le dijo el religioso lo que hemos repetido hasta la saciedad. El sacerdote advirtió que la presa de Monte Grande “no cumplirá sus objetivos si no se ponen en marcha los canales de riego, las vías para llevar el agua al acueducto regional y la hidroeléctrica”. Repasando lo que ha sucedido desde el ¿INAUGURADO? proyecto Monte Grande, aquel 25 de enero del 2024 hasta hoy encontramos total inactividad. Hay quienes creen que la obra funciona a toda capacidad.