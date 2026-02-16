Importancia del consumo del huevo

El huevo ha sido un alimento victimizado injustamente desde hace algunas décadas por la cantidad de colesterol que tiene la yema.

Debido a esta concentración de colesterol, se ha recomendado la disminución del consumo del mismo como estrategia terapéutica para reducir las concentraciones sanguíneas de colesterol y ayudar a prevenir la enfermedad coronaria.

Reportes derivados del estudio Framingham (Estados Unidos) concluyen que el consumo de huevo no tiene relación con el colesterol en la sangre y por ende, con la enfermedad coronaria.

La fracción lipídica (colesterol) del huevo, que se encuentra en mayor proporción en la yema, contiene grandes cantidades de acido oleico y acido linoleico, ácidos grasos polinsaturados y acido grasos moni insaturados. Por otra parte, el huevo tiene el nivel de los fosfolípidos mas alto de todos los alimentos de la dieta, lo cual resulta muy útil en el control del hipercolesterolemia.

Las proteínas contenidas tanto en la clara como en la yema tienen un valor biológico muy alto, ya que son ricas en aminoácidos esenciales, con una calidad superior a las proteínas de la leche, el pescado y la carne.

El huevo es un alimento natural bajo en grasa de rápida elaboración y delicioso sabor, es un protagonista e cualquier cocina, contiene gran cantidad de proteínas, cantidades significativas de vitamina A, B2, B12, D y K, rico en minerales como el fosforo, selenio, hierro, yodo y zinc.

Finalmente, una dieta equilibrada y sana no debe basarse en la restricción del consumo de huevo; si la persona es sana y aun si fuera hipercolesterolemia (colesterol alto en sangre) se debe recomendar mayor aporte de frutas, hortalizas y fibras, menos grasas saturadas y azucares y cambios del estilo de vida (caminar, tomar menos alcohol, no fumar y mantener un peso ideal.)

Comprobadas todas las ventajas que ofrece el consumo de huevo, alimento barato y nutritivo, accesible a todas las clases sociales, debemos darle gracias a Dios que tenemos gallinas y huevos para consumir. Como país tercer mundista y con todo lo que implica, el huevo es una alternativa alimenticia de primer orden, de fácil cocción y amplias posibilidades gastronómicas.