La caída inminente de la dictadura más vieja del mundo, reliquia del comunismo está cerca gracias a la acción militar de EU ordenada por el Pte. Trump para apresar al dictador Maduro.

El control del gobierno cubano sobre Venezuela inició desde que tuvieron dominio del paciente Pte. Hugo Chávez. Toda la etapa final de vida Chávez aquejado de un agresivo cáncer, permitió una influencia total de su sucesión presidencial. Maduro fue el escogido por La Habana, luego de examinar que era la persona apropiada para darle el control político de Venezuela.

Es de esa forma que Nicolás Maduro llega al poder, con presencia de inteligencia y contacto permanente del régimen comunista cubano. A pesar del gran apoyo de todo tipo de Maduro y una posición blanda del gobierno de EU en la administración Obama, Cuba no pudo despegar su economía por una sencilla razón: en ningún país del mundo funcionó el comunismo. En todos, sus economías fueron un desastre total.

El pueblo cubano, no sólo padece la pérdida total de sus libertades; padece atraso, miseria espantosa, ante una ONU y OEA inoperantes que a lo largo de casi 7 décadas han sido incapaces de exigir al régimen tiránico de Cuba una apertura democrática.

Al dejar de recibir petróleo venezolano y mexicano gracias a una excelente y audaz política exterior del Pte. Trump y su Secretario de Estado Marco Rubio, lo que hasta hace poco lucía improbable ahora se percibe como algo muy cercano, un sueño: ¡Cuba Libre!

La administración Trump le está dando a la cúpula comunista la oportunidad de negociar una transición ordenada, como se lo ofreció a Nicolás Maduro, quien subestimó al Pte. Trump y su determinación de propiciar su caída y restaurar la democracia y libertad en Venezuela.

La situación de Cuba es insostenible y ya no podrán contar con “el cuco” de Rusia ni de China, cuya oposición a la política exterior del Pte. Trump no pasará de notas de prensa y notas diplomáticas de protestas.

La restauración de la libertad en Cuba sería la consagración histórica más relevante en América, méritos que le corresponderían al Pte. Donald Trump y su Canciller Marco Rubio. Todo el que se sienta amante de la libertad y la democracia tiene la obligación moral de apoyar que Cuba sea libre.