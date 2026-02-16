Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Cobertura de emergencias de salud en el extranjero

Pregúntele al Cónsul

La Embajada de los Estados Unidos recuerda a los viajeros estadounidenses que uno de los pasos más importantes antes de viajar al extranjero es considerar la compra de un seguro médico internacional. El Departamento de Estado recomienda a los ciudadanos estadounidenses antes de salir del país consultar con su compañía de seguro médico si su póliza tiene cobertura fuera de los Estados Unidos y si incluye gastos de emergencia, como una evacuación médica.

Los seguros médicos estadounidenses rara vez cubren los costos de atención médica en el extranjero, a menos que se adquiera una cobertura adicional. Medicare no cubre gastos médicos fuera de los Estados Unidos; para más información, los viajeros pueden visitar Medicare.gov. Existen agencias de viajes y compañías privadas que ofrecen planes de seguro que incluyen cobertura médica en el extranjero, así como servicios de emergencia y evacuación.

