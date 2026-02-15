Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Opinión

Columna invitada

La juventud desaparece

Avatar del Rosa Luna
Rosa Luna

En un mundo donde todos desean desafiar los retos de la vida y ser exaltados, la juventud desaparece; no significa que está envejeciendo, sino que dejó de asumir su rol.

Antes veíamos cómo las niñas eran niñas, los jóvenes actuaban como tales y los adultos se desenvolvían en sus áreas; las cosas cambiaron. Niños comportándose como adultos y jóvenes saltando etapas.

Se perdieron las costumbres en las que la chica esperaba el cortejo del joven; ahora es una cacería sin límites. No existen el respeto y la dignidad.

Los cuentos de la abuela, contenta por recordar cuando el abuelo la piropeaba, ya solo sin historias. Vemos a las jóvenes lanzarse sin miedo e incluso insinuar sobre sus atributos para ser llamativas para los hombres.

El ser joven se volvió difícil y el ser adulto es un objetivo. Cuando desaparecen el amor propio y el respeto, nace la nueva juventud, sin límites y sin miedo a ser despiadados.

Cultivemos el vivir cada etapa: jugar, reír, salir entre amigos sanamente y desarrollarse en espacios donde la competencia no sea un objetivo, no se mire con maldad y el criticar los cuerpos ajenos no sea motivo de chiste o burla para sentirse mejor uno mismo.

Dejemos de normalizar las prácticas de divulgar chismes que dañan a los demás, crear escenarios imaginarios para crearnos importantes y vivir nuestras vidas sin pensar en los demás. Porque hay etapas que no regresan y actitudes que se quedan marcadas en nosotros.

