La RD necesita rearmarse ante amenaza de bandas haitianas

La República Dominicana estaría perdiendo tiempo para reclamar a los Estados Unidos toda la ayuda posible para rearmarse frente a las amenazas de las bandas armadas que tienen en jaque al gobierno de Haití y que pudieran pasar la frontera.

Con los refuerzos que está recibiendo la Policía Nacional de Haití y las Fuerzas Armadas de ese país, podría ser cuestión de poco tiempo para que las bandas que hoy controlan el 80 por ciento de Puerto Príncipe, la capital, comiencen a replegarse.

El gobierno del presidente Trump al parecer ha decidido mostrar sus garras a las bandas desde el momento en que envió a la bahía de Puerto Príncipe tres barcos de la Marina que sin lugar a dudas son una advertencia de que podrían intervenir.

Haití ha quedado en manos del primer ministro Alix Didier Fils-Aimé, quien está en el puesto desde noviembre de 2024, tras cumplirse el plazo otorgado al Consejo de Transición, que tenía como principal objetivo fijar fecha para las elecciones.

El proceso actual de Haití, cuyas bandas se han repartido el país, han impuesto el terror y se afirma que solamente en el mes de enero asesinaron al menos a 300 personas, entre ellos niños y mujeres inocentes, ha complicado al extremo la situación.

Estados Unidos ha dicho que está comprometido con la estabilidad, la vuelta al orden y un mejor futuro para la nación caribeña que comparte con RD la isla Hispaniola. También le ha asegurado su apoyo al primer ministro Fils-Aimé.

La RD no puede confiar en promesas al viento y lo mejor que puede hacer es reclamar en los mejores términos a los Estados Unidos su apertura a rearmar las Fuerzas Armadas dominicanas que, hasta ahora, han mantenido segura la frontera.

Estados Unidos ha recibido múltiples muestras de comprender la posición norteamericana, sobre todo en el caso de Venezuela, país que rompió las relaciones en tiempos del presidente Maduro luego de que se incautaran en Santo Domingo dos aviones presidenciales que la justicia dispuso entregar al país del norte.

Hace días se marchó del país una flotilla aérea que estaba estacionada en una parte del aeropuerto Las Américas y que fueron parte de un arreglo diplomático no escrito para que se permitiera el ingreso de esas naves también a la base San Isidro. Aunque no se dijo nada, el caso podría haber dañado la reputación dominicana.

Recientemente las Fuerzas Armadas dominicanas mostraron un vehículo blindado, el primero construido aquí, en el plan de reequipar sus efectivos de guerra. Corea del Sur donó a Haití tres vehículos blindados en víspera del 7 de febrero cuando venció el plazo del Consejo Provisional.

La República Dominicana no está en condiciones de comprar en Estados Unidos todas las armas y municiones que necesita para contener la eventual penetración de las bandas armadas que huirían del territorio haitiano sobre todo si el país del norte decide intervenir.

La invitación que ha formulado el presidente Trump a su colega dominicano Abinader para una reunión de presidentes en Miami durante el mes de marzo, presenta la oportunidad para que a través del secretario de Estado Marco Rubio se puedan exponer las urgencias dominicanas en materia de armamentos.

En una reunión de ese tipo no podría faltar el presidente Abinader si se toma en consideración las buenas relaciones entre los dos países y la presteza con que la parte dominicana acogió los requerimientos de los Estados Unidos en las urgencias que tuvo con el caso Maduro.