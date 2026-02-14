Juan Isidro Pérez, patriota dominicano, uno de los nueve fundadores de La Trinitaria, fue nombrado por Duarte, el 9 de junio de 1844, miembro de la Junta Gubernativa. Consecuente con su amado jefe, Pérez mantuvo una abierta oposición al Protectorado y a los afrancesados.

En el mes de julio, el general Santana, autoproclamado jefe supremo de la República, se trasladó a la Junta Gubernativa a ocuparla por la fuerza y disponer las nuevas designaciones. Allí, esta actitud irritó a Pérez sobremanera. Y entonces, en un arranque de ira, propio de su temperamento, estimulado por un súbito asomo de su desequilibrio mental en potencia, el duartista incondicional se abalanzó sobre el general Santana, con intención de matarle, al tiempo que le gritaba: “Si Roma tuvo un Bruto, Santo Domingo también lo tiene”. No pudo consumar el acto porque los santanistas le fueron encima e impidieron tal agresión.