Una firma que se convirtió en esperanza para generaciones

El 15 de febrero de 1952, en la ciudad de Nueva York, la República Dominicana firmó un Acuerdo con UNICEF que marcaría el inicio de una de las alianzas más duraderas y significativas en favor de la niñez del país. Ese mismo día, el documento fue registrado como tratado internacional ante las Naciones Unidas, sellando un compromiso que sigue vigente más de siete décadas después.

Aquella firma representó mucho más que un acuerdo formal. Representó la decisión de acompañar a las niñas y los niños del país con políticas, programas y marcos legales que les permitieran crecer protegidos, saludables y con oportunidades reales.

A lo largo de los años, esta cooperación ha contribuido a fortalecer la salud materno-infantil, ampliar el acceso a la educación, proteger a la niñez frente a la violencia y consolidar un enfoque de derechos que hoy forma parte del marco institucional dominicano.

He podido constatar que los avances más importantes para la niñez ocurren cuando existe voluntad política, evidencia y trabajo conjunto. La historia de esta alianza demuestra que el cambio sostenible es posible cuando se mantiene una visión a largo plazo.

Conmemorar este 15 de febrero es honrar una promesa que ha trascendido generaciones. Es recordar que cada niño protegido, cada niña empoderada y cada adolescente acompañado representa una oportunidad para construir un país más justo y humano.

La historia que comenzó en 1952 continúa escribiéndose hoy, en cada acción que pone a la niñez en primer lugar.

El autor es representante de UNICEF en la República Dominicana