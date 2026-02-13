Territorio de encuentro o camino de perdición

La web es hoy uno de los grandes escenarios donde se juega el presente y el futuro de la humanidad. Esta se ha convertido en una gran plaza pública donde confluyen ideas, culturas y personas de todos los rincones del mundo.

Bien utilizada, puede convertirse en un espacio fecundo para la educación, la solidaridad, el encuentro entre los pueblos y la difusión de valores que dignifican a la persona.

Sin embargo, cuando se la utiliza para promover el pecado, la violencia, la mentira y la banalización de la dignidad humana, se transforma en un instrumento de destrucción personal y social.

Hoy más que nunca necesitamos una presencia consciente y responsable en el mundo digital. No todo lo técnicamente posible es moralmente aceptable.

Que la web sea un espacio donde se promueva fraternidad, verdad y esperanza, y no un abismo que nos aleje de Dios, de los demás y de nosotros mismos. Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.