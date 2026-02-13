Retos y déficits en la educación superior

Durante décadas se sostuvo la convicción de que el título universitario garantizaba ascenso social y estabilidad laboral. Hoy, sin embargo, los hechos muestran que esa certeza ya no es absoluta. No se trata de cuestionar el valor de la universidad, que sigue siendo un pilar del desarrollo, sino de reconocer que la velocidad de los cambios económicos y tecnológicos ha superado la capacidad de adaptación de muchos programas académicos. El mercado laboral está enviando señales claras, y corresponde a las instituciones escucharlas con responsabilidad y visión de futuro.

El Foro Económico Mundial, advierte que una parte significativa de las habilidades fundamentales para el trabajo experimentará transformaciones antes de 2030. Este señalamiento pone en evidencia un desajuste cada vez más notable entre lo que se enseña en las instituciones de educación superior y las competencias que exige el mercado laboral.

A pesar de los cambios que están ocurriendo a nivel mundial y que inciden en el desarrollo del país, nuestro sistema de educación superior, en la actualidad, no ha enfrentado los retos que la sociedad demanda y que urge enfrentar y resolver.

Entre los retos más sobresalientes cito los siguientes:

Pertinencia

La mayor parte de nuestras universidades no ha renovado su oferta académica en función de las demandas.

Datos divulgados por medios nacionales con base en informaciones del MESCyT indican que las carreras con mayor matrícula incluyen Medicina, Contabilidad y Derecho. Si bien estas áreas son importantes, su alta concentración genera saturación en el mercado.

Los sectores productivos demandan más ingenieros, tecnólogos y técnicos especializados.

La educación superior dominicana enfrenta el desafío de orientar mejor a los estudiantes, fortalecer la vinculación universidad–empresa e integrar certificaciones dentro de las trayectorias académicas formales.

Dominio de Tecnologías Digitales

A pesar de los avances de las mismas a nivel mundial, nuestras universidades sufren de déficits sustanciales, como son: manejo inadecuado de tecnologías y de la inteligencia artificial, por profesores y estudiantes. Uso de educación virtual que no descansa en el desarrollo curricular y sistema de evaluación correspondiente. Poca disposición de instalaciones tecnológicas y conectividad.

Calidad y Actualización de los Egresados

Nuestros egresados, de la mayoría de las instituciones, no poseen el dominio de los conocimientos y competencias que el mundo de hoy requiere.

Dificultades de Empleos y Fuga de Cerebros

Los cambios ocurridos a nivel mundial y nacional han provocado el surgimiento de nuevos empleos que exigen nuevos conocimientos y capacidades, por lo que los estudiantes deben asumir una actitud de adaptación constante, actualizarse con regularidad y prepararse para un mercado laboral dinámico donde la empleabilidad dependerá cada vez más de la capacidad de evolucionar al ritmo de las transformaciones. Este problema, además, provoca fuga de cerebros de nuestros egresados.

Poco Desarrollo de la Innovación y la Investigación

A pesar de los esfuerzos realizados, antes y en la actualidad, todavía existe un alto déficit en estas áreas, ya que la inversión tanto del Estado como de las universidades es mínima.

Poca Formación Técnicos Superiores

Actualmente hay una brecha entre la demanda de los sectores productivos y la oferta en esta área. El país dispone apenas de cinco institutos para la formación técnica superior.

Debilidad en la Internacionalización

En una sociedad globalizada como la de hoy, cada vez más hace necesario la interrelación entre programas, profesores y estudiantes, con instituciones extranjeras que les aporten nuevos conocimientos y estrategias. Sin embargo, esta área es débil en nuestro sistema de educación superior.

Necesidad de Ampliación del programa de Becas

La demanda de hoy requiere una ampliación y actualización del programa de becas nacionales e internacionales, con énfasis en el nivel de posgrado y de especialidades pertinentes. De igual modo, es necesario fortalecer el dominio de lenguas extranjeras, tanto para acceder a nuevas informaciones, como para facilitar el acceso al empleo.

Necesidad de Formación de Profesores

Es una responsabilidad del nivel superior formar profesores de excelencia para los niveles educativos Inicial, Primaria y Secundaria, que puedan incidir en la transformación de la educación nacional.

A pesar de los cambios ocurridos y los retos que enfrentamos, la actual gestión no ha enfrentado los mismos, con la fortaleza requerida, agravándose así la formación del capital humano necesario.