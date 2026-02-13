Investigación responsable: Por qué hablar de DURC en República Dominicana

En los últimos años, la conversación internacional sobre seguridad en la ciencia ha evolucionado rápidamente. Ya no se trata solo de proteger materiales biológicos, tema que abordamos en la discusión sobre biocustodia, sino también de reflexionar sobre el tipo de conocimiento que producimos y cómo aseguramos que se utiliza de manera responsable.

En ese debate global aparece un concepto clave: DURC, (Dual Use Research of Concern) o Investigación de Doble Uso de Preocupación. Este concepto se centra en que algunas investigaciones generan hallazgos que, sin la supervisión adecuada, podrían ser utilizados de forma indebida.

Es importante aclarar que la investigación de doble uso no es peligrosa en sí misma. De hecho, muchos avances científicos con alto impacto tienen algún nivel de potencial de doble uso. Un estudio se considera DURC no por el tema que aborda, sino por el riesgo asociado a cómo su conocimiento podría ser replicado, reinterpretado o aplicado alejado de los objetivos originales. Un ejemplo de DURC ampliamente citado ocurrió en 2011 y 2012, cuando dos equipos de investigación demostraron en laboratorio que el virus de influenza aviar H5N1 podía adquirir transmisibilidad entre mamíferos. Aunque el objetivo era fortalecer la preparación ante pandemias, los estudios abrieron un debate global sobre los límites de la divulgación científica.

Desde entonces, muchos países han incorporado criterios para evaluar riesgos, balancear beneficio y definir mecanismos de supervisión científica. El objetivo no ha sido frenar la ciencia, sino acompañarla con criterios claros y responsables.

Nuestro país ha dado pasos concretos en materia de no proliferación y control de materiales sensibles. La República Dominicana es Estado parte de la Convención sobre Armas Biológicas, lo que implica la prohibición del desarrollo, producción, adquisición, transferencia y uso de agentes biológicos y toxínicos con fines lesivos. Asimismo, cuenta con marcos normativos que regulan la importación y exportación de sustancias químicas y explosivas, como la Ley No. 262 sobre Sustancias Explosivas.

En consonancia con la Resolución 1540 del Consejo de Seguridad de la ONU, la Dirección General de Aduanas ha fortalecido sus capacidades mediante procesos continuos de capacitación en la identificación y gestión de sustancias de posible uso dual. Estos esfuerzos consolidan una base nacional importante en bioseguridad y biocustodia.

Sin embargo, el componente de gobernanza del conocimiento científico, el núcleo del DURC, aún no cuenta con un marco formal en República Dominicana. Existe espacio para avanzar hacia mecanismos que permitan evaluar de manera sistemática los riesgos asociados al diseño, ejecución y difusión de investigaciones con potencial de uso dual. Lejos de representar una debilidad, este escenario representa una oportunidad estratégica para diseñar un sistema moderno, alineado con estándares internacionales desde sus primeras etapas. ¿Por qué participar de esta conversación ahora? Porque la ciencia dominicana está creciendo. Las universidades amplían sus laboratorios, se desarrollan nuevas líneas de investigación, y la cooperación internacional es cada vez mayor. Cuando la capacidad científica de una nación se expande, también debe hacerlo su capacidad de gobernanza responsable. Además, avanzar en este ámbito mejora la credibilidad internacional, facilita las alianzas científicas y reduce riesgos institucionales y nacionales. La gobernanza de la investigación con potencial de uso dual, requiere diálogo, acompañamiento técnico y claridad normativa. Las autoridades nacionales vinculadas a ciencia, salud y seguridad, están en una posición estratégica para iniciar este proceso mediante consultas, grupos de trabajo y establecimiento de lineamientos generales.

La academia es una aliada natural en este proceso. Las universidades y centros de investigación pueden aportar capacidades técnicas, experiencia práctica y espacios piloto para evaluación y formación en investigación responsable. Lejos de obstaculizar el desarrollo científico, esta conversación lo fortalece. El futuro de la investigación segura no se improvisa: se diseña.

La Dra. Ana Celia Valenzuela González es directora del Instituto de Medicina Tropical y Salud Global (IMTSAG) de la Universidad Iberoamericana, Unibe, y presidenta del Comité Institucional de Bioseguridad y Biocustodia. Integrante de iniciativas de la Federación Internacional de Asociaciones de Bioseguridad (IFBA) orientadas a fortalecer la bioseguridad y la biocustodia en América Latina y el Caribe.