Educación técnica: la gran oportunidad subestimada de la República Dominicana

En un país que necesita mayor productividad, empleo formal y crecimiento sostenible, la educación técnica aparece como una de las inversiones más rentables. Sin embargo, sigue siendo una opción poco elegida por los jóvenes dominicanos, pese a su alta empleabilidad, mejores ingresos y fuerte vínculo con el sector productivo.

A pesar de sus buenos resultados, las carreras técnicas apenas concentran el 3.7% de la matrícula del nivel superior en la República Dominicana (RD). La gran mayoría de los estudiantes opta por programas de grado, como licenciaturas o ingenierías, mientras que la educación técnica continúa arrastrando prejuicios históricos y baja visibilidad entre los jóvenes. Esta desconexión entre percepción y realidad limita la disponibilidad de talento especializado que demanda el mercado laboral y reduce la capacidad del país para fortalecer sectores clave como zonas francas, tecnología y turismo.

La evidencia es contundente: un título técnico superior puede generar ingresos hasta 70% mayores frente a quienes no completan este nivel educativo. Además, el 60% de los estudiantes ya está empleado al momento de graduarse y, una vez egresados, la tasa de empleo alcanza el 92%.

No se trata sólo de trabajar, sino de hacerlo mejor: el 90% de los técnicos labora en el sector formal, muy por encima del promedio nacional. Esto implica estabilidad, protección social y acceso al sistema financiero. En el caso de los emprendedores, los números son aún más elocuentes: quienes se formalizan registran los ingresos más altos, confirmando que formalizarse vale la pena.

Aunque la educación técnica ofrece retornos rápidos, continuar estudios universitarios y de postgrado incrementa aún más la rentabilidad. Cerca del 29% de los técnicos logra completar una carrera universitaria, muchos de ellos de forma simultánea. Sin embargo, solo un 2% alcanza el postgrado. Este dato revela una oportunidad: facilitar trayectorias educativas flexibles que permitan combinar trabajo, formación técnica y educación superior para maximizar ingresos y liderazgo profesional.

La educación técnica en el país descansa, en gran medida, sobre instituciones públicas como el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), el Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC), la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO), que concentran cerca del 90% de la matrícula técnica. Cuidar la institucionalidad, la calidad académica y la gobernanza de estas entidades no es un lujo, sino una condición necesaria para sostener la empleabilidad y la confianza social en este modelo educativo.

La elevada rentabilidad de la educación técnica la convierte en una opción viable también para las instituciones educativas privadas, tradicionalmente enfocadas en carreras universitarias de grado. Dado que el sector productivo es el principal demandante de técnicos superiores, ampliar la oferta de este tipo de formación permitiría responder mejor a las necesidades del mercado laboral, reducir brechas de talento y contribuir a una mayor competitividad de la economía.

En definitiva, la educación técnica representa una de las vías más directas para mejorar ingresos, reducir informalidad y acelerar el desarrollo económico en la República Dominicana. La evidencia es clara, por lo que el desafío no es demostrar su valor, sino convertirla en una opción aspiracional, bien financiada y estratégicamente articulada entre el Estado, el sector privado y las instituciones educativas. Apostar por ella es apostar por un crecimiento más inclusivo y sostenible.

Nota: Todas las estadísticas citadas en este artículo están basadas en el libro “Todo sobre las carreras técnicas en la República Dominicana”. Marvin Cardoza, 2024.