Abusaron de Bad Bunny

En el último y decisivo juego de la serie final, las Águilas enfrentan a los Tigres, en el Estadio Cibao; en la quinta entrada detienen el partido. Apagan las luces del terreno. Cuando las encienden, hay un escenario montado, está lleno de artistas haitianos, con Martelly, la estrella, cantando en creole y bailando ga-gá.

Bad Bunny.AGENCIAS

Ese caso hipotético explica lo que habrían sentido muchos estadounidenses durante el espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl.

Fue fríamente calculado para enfrentar a Bad Bunny con el presidente Donald Trump, y a los latinos con estadounidenses blancos. En ciencias políticas le llaman “alineación estratégica”.

Muchos estadounidenses son ignorantes, creen que la leche y el azúcar salen del supermercado; en sus cosmovisiones no existen vacas ni cañaverales. Y ambos partidos lo mantienen así, para manipularlos con facilidad.

Bad Bunny es un gran artista, hizo una gran presentación, pero fue manipulada políticamente.

Los demócratas se quedaron con muchísima plata, sin apoyo popular, ni agenda política, ahora utilizan a Bad Bunny para llenar ese vacío.

Bad Bunny pronto cumplirá 32 años; 20 de ellos, lo gobernaron los demócratas, nada memorable hicieron por los latinos. Bill Clinton, Barack Obama y Joe Biden controlaron el Congreso; pero no hicieron la reforma migratoria.

Clinton gobernó los primeros siete años de Bad Bunny, inició el muro fronterizo, suspendió la asistencia social a los inmigrantes, persiguió, deportó a muchísimos, y promovió leyes antiinmigrantes. Obama, campeón de deportaciones, gobernó entre los 15 y los 23 años de Bad Bunny, Biden gobernó 2020-24.

Para los demócratas, Bad Bunny es una pieza del gran ajedrez político, él ignora en cuál tablero participa. Él es otro instrumento político demócrata, como los “manifestantes” de Minnesota; está tirando y recibiendo puñetazos en un pleito ajeno.

Bad Bunny no puede pelear con Trump, ese hombre enfrentó y hundió a Hollywood con todos sus actores. Poner al artista boricua a pelear contra Trump es tan cobarde, cruel y abusivo como poner a Ucrania a pelear contra Rusia; sencillamente, abusaron de Bad Bunny.