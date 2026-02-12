El "roboball" dominicana

El béisbol, pasatiempo nacional, ha sido sustituido por un deporte que compite en detrimento del ciudadano, “el Roboball”.

Este deporte nace del engaño y el soborno y los fundamentos que lo rigen atentan contra la soberanía económica de los países que lo practican.

Este costoso deporte tiene las siguientes características y talentos inherentes a la crisis social y política que vivimos; por ejemplo, el anti patriotismo, la proclividad al dolo, la simulación, la indefinición de género, la mitomanía, el oportunismo, y sobre todo, la insensibilidad social.

El país cuenta con un equipo depredador de gran competitividad en los mercados internacionales, donde el precio de los recursos naturales y la explotación minera se mantienen en un “happy hour” 24 horas, al 3x1, y a una tasa cómoda sobre costos de operaciones del 1% de interés; es decir, el patrimonio nacional beneficia a los extranjeros y perjudica a los nacionales.

En los diferentes partidos políticos, los entrenadores deben preservar una buena cantera de jóvenes prospectos en el juego democrático, para conformar un equipo que contrarreste la fuga de capitales del país con base en el compromiso impostergable de la transparencia.

Esperamos que en el estadio de la democracia el poder judicial gane aplastantemente depurando a los jueces y que el pueblo votante rechace a los legisladores que ponen sus intereses personales por encima del servicio a la patria.

Ese juego que pone en peligro a las nuevas generaciones de dominicanos, tiene reglas negociando la mínima devolución de grandes desfalcos, y lo inaceptable, llevar procesos a la prescripción de sentencias que deben ser ejemplarizantes, sin discriminación ante la ley.