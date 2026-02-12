Música que edifica o que degrada

La buena música es un don que alimenta el alma, ennoblece el corazón y contribuye de manera decisiva a la construcción de una sociedad sana y equilibrada; por el contrario, la que carece de belleza y valores termina destruyendo y deshumanizando. La música auténtica bien sabemos que eleva el espíritu y fortalece los principios que sostienen la convivencia humana. Sin embargo, hoy prolifera una supuesta “música” que degrada el lenguaje, banaliza el amor, trivializa la sexualidad y hasta normaliza la violencia. Más que arte, es ruido que aturde, empobreciendo el pensamiento y erosionando la dignidad del ser humano, especialmente en niños y jóvenes. Urge promover una educación musical que forme el gusto, despierte la conciencia crítica y conduzca hacia expresiones sonoras que ennoblezcan, humanicen y edifiquen la sociedad. Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.