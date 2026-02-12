Crecimiento, inflación y tasa de interés: una situación incómoda

Primer Tiro

Con un 4.95% anual, la tasa de inflación está en la frontera del límite superior del rango/meta de la política monetaria, y el balance de riesgo no presenta un sesgo hacia la baja. El diferencial entre la tasa de política de la Reserva Federal y la del Banco Central domestico es menos de la mitad de la que existía hace tres años, lo cual significa que el espacio para nuevas reducciones de la tasa de interés que aceleren el exiguo crecimiento registrado en el año pasado es negativo. En el ámbito del espacio tasa de interés/tasa de inflación, la situación es extremadamente incómoda: Dada el alto riesgo reputacional de volver a liberar y colocar de recursos del encaje legal a tasas de interés subsidiadas, la alternativa de una nueva reducción de la tasa de política del Banco Central, sin que la Reserva Federal reduzca la suya, no es posible, pues la ampliación del espacio monetario negativo no es una opción.

Segundo Tiro

Pero es necesario alertar que en una situación en la que se acentúa la evaluación del riesgo de la deuda pública en base al déficit y el espacio fiscal, una nueva reducción de la tasa de política monetaria, que disminuya aún mas el diferencial, podría detonar un desbordamiento de la tasa de cambio, y una intervención en el mercado cambiario, utilizando las reservas internacionales, dañaría severamente la credibilidad de la nueva política de flotación cambiaria. La política monetaria debería abandonar cualquier intento o aspiración de usar sus instrumentos para acelerar el crecimiento, y este escenario podría representar la mas incomoda de todas las situaciones posibles. Hay que tomar en cuenta que la credibilidad en el nuevo régimen de flotación cambiaria es lo que explica que mientras la inflación se acelera, el tipo de cambio se ha mantenido estable durante los últimos tres meses, y que la decisión de mantener la misma es condición necesaria para que no se generen expectativas negativas y el mercado cambiario se mantenga alineado a las condiciones internas y externas.

Tercer Tiro

Alcanzar una posición menos incómoda requiere pasar de una política monetaria que fomenta el crecimiento, a otra que se concentre el controlar la inflación y mantener la estabilidad en un ambiente de flotación cambiaria, y que elimine o reduzca el espacio monetario negativo, mientras que la política fiscal debe recuperar parte del espacio perdido, lo cual, en el escenario y las condiciones actuales, solo es posible con una reforma intensa y profunda que aumenta los ingresos y la eficiencia del gasto publico mediante una nueva arquitectura fiscal que pueda ser implementada administrativamente. La situación incómoda demanda un aumento en la magnitud y en el impacto de la inversión publica en el crecimiento, para lo cual es imprescindible partir de la cadena de valor que transforma el presupuesto en producción pública. Por la vía del gasto y la inversión publica, el camino más corto hacia victorias rápidas es un cambio (reforma) que priorice los programas de mayor impacto en los objetivos de mediano y largo plazo, y que son los que cumplen con la doble condición necesaria y suficiente: Su teoría del cambio ha demostrado ser correcta, y son los más eficientes en transformar insumos (presupuesto) en resultados.