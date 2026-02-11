Jurisprudencia Constitucional
Seguridad de los datos personales
La Fundación Primero Justicia interpuso una acción de amparo, en reclamo de que varias ARS suministren informaciones concerniente al monto de los pagos que realizaron a prestadores de servicios, en base a la ley 200-04, de Acceso a la Información Pública.
La acción fue acogida parcialmente por la Quinta Sala del TSA, que ordenó a las ARS privadas conceder los datos solicitados, por lo que el fallo fue recurrido ante el Tribunal Constitucional por esas empresas. El TC admitió el recurso de revisión y revocó el fallo, señalando que, contrario a lo expuesto por el TSA, las ARS, a excepción del SENASA, son sociedades comerciales constituidas bajo la Ley 479-08, por lo que no tienen en su composición societaria, ni en su capital social, participación estatal o pública, ni tampoco reciben fondos del presupuesto general del Estado, por lo que no están sujetas a la Ley 200-04.
A su vez, el TC rechazó la acción de amparo, reiterando el criterio de la sentencia TC/0469/22, en la que desarrolló el principio constitucional de seguridad de los datos personales, y estableció que procura “la implementación de medidas de índole técnica y administrativa por parte de los responsables de los datos, a los fines de que se evite su consulta o acceso no autorizado. (Sentencia TC-1774-25)