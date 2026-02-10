El CNOUS de La Embajada a Leonel Fernández

Un Certificado de No Objeción de Uso de Suelo (CNOUS) es un documento que emite la autoridad municipal para autorizar la compatibilidad de un proyecto de obra con las normas y leyes vigentes. Pero no pretende uno hablar aquí de la construcción de ningún edificio, sino de la aspiración de un dirigente político a asumir por cuarta vez la presidencia de la República.

El certificado fue emitido, no por la alcaldía del Distrito, sino por la embajada estadounidense, en el justo momento en que la embajadora Campos, visitó en FUNGLODE al expresidente Leonel Fernández.

El documento no fue impreso en papel, sino en los hechos y en sus señales implícitas, pues las apariciones públicas de una embajadora estadounidense nunca son improvisadas, espontáneas ni inocentes. Ni siquiera cuando baila bachata, reza en la Catedral o visita Salinas, Baní, sólo para conocer la gloria de ver morir una tarde en ese “anticipo del paraíso”.

Con su visita, La Embajada quiso certificar que no objeta la llegada de Fernández a la presidencia de una de sus colonias más fieles y leales, atrapada y sin salida en su dependencia sin opciones, salvo apostar por el multilateralismo y el respeto al derecho internacional, pero ese es otro tema, con perdón.

Las señales enviadas no dejan lugar a dudas. El encuentro pudo realizarse con discreción y sin nota de prensa en la residencia del exmandatario –con demasiados libros que ya ocupan media sala y parte del comedor-. Sin embargo, se eligió a FUNGLODE. De igual forma, la Embajada pudo aclarar en su nota, que la visita era parte de un “media power tour” de la dama a los lideres políticos y económicos que resumen en ellos los poderes del país... pero no fue así. Como ocurrió con aquella llamada del canciller Pompeo al presidente Danilo Medina, el encuentro incluyó una nota de prensa, con detalles que dejaron claro que la visita no fue al presidente de FUNGLODE sino al del partido Fuerza del Pueblo, y cito: “Durante la reunión, (...) intercambiaron impresiones sobre la situación actual de la RD, el fortalecimiento de la democracia, la seguridad y (...) asuntos relativos a las relaciones bilaterales entre República Dominicana y Estados Unidos”.

Este certificado resuelve para Leonel uno de los tres problemas que podrían impedirle alcanzar la Presidencia de la República por cuarta vez. De los otros dos hablaremos en otra entrega, si Dios quiere.