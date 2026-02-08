Rey detrás del trono

Nací bajo la fiebre del Tango, pero ya no soy el niño que escuchaba la música de moda. Pero desde 1950, el ritmo rioplatense marcaba catedra mundial. Su historia, como todas las historias vinculadas a la música y la danza de aquel país, provenían de Río de la Plata y sus zonas aledañas, aunque también portaban aires de milonga y rasgos de Uruguay. Ernesto Sábato destacó su condición híbrida y el poeta Eduardo Giorlandini advirtió sus raíces afrorioplatenses, fundidas con la cultura gauchesca, española, italiana y la enorme diversidad étnica de la gran ola migratoria llegada de Europa. El tango es parte de nuestro pasado colonial. Desde entonces se ha mantenido como uno de los géneros musicales cuya presencia se ha vuelto familiar,

Llamaba la atención. Era punto de contacto en lugares públicos, tabernas y sitios donde frecuentaba el populacho. Mucha gente no lo apreciaba por la “mala fama” debido a su baile “obsceno”.

El tango revolucionó el baile introduciendo una danza sensual de la pareja que propone una relación emocional con su propio cuerpo y de la pareja entre sí.

Llega al corazón de los danzantes por obra y gracia de los sentimientos que ponen en el baile y la calidad de sus coreografías. Cada estrofa musical, cada pasaje, tiene distintos momentos, imposibles de olvidar siguiendo un patrón de conducta idéntico para toda la melodía. Hay cadencias tristes, alegres, sensuales o eufóricas, finales silenciosos y grandiosos. Como en el filme italiano “La dolce vita”: todo puede suceder.

A pesar de las modas y los modos, nunca va a morir. Solo basta recordar la música de Astor Piazzola y las composiciones del inmenso Alfredo Le Pera para engrandecer la voz de Carlos Gardel.

Cuando volví a Cuba, tenía el pelo gris. Sentado en el lobby de la terminal aérea, pase la mano por mi cabellera y descubrí que “las nubes del tiempo blanquearon mi ser” y sentí “que es un soplo la vida”.

No he vuelto. Mi nueva ciudadanía y mi vida de 36 años consagrada a este país que he aprendido a amar y donde soy feliz, están alejados del gobierno de aquella tierra que me echó a patadas.

Recuerdo los tangos de Gardel compuestos por Le Pera y los canto en silencio porque recuerdan mi juventud junto a otras nostalgias: “Volver” es una pieza que múltiples orquestas inmortalizan. Su poesía es innnegable. Destila sabiduría popular con mucha altura: “Yo adivino el parpadeo/ de las luces que a lo lejos / van marcando mi retorno. / Son las mismas que alumbraron, / con sus pálidos reflejos / hondas horas de dolor. / Aunque no quise el regreso, / siempre se vuelve al primer amor. / La vieja calle donde el eco dijo: / “Tuya es la vida y tuyo tu querer” / bajo el burlón mirar de las estrellas / que con indiferencia hoy me ven volver”.

Mis hijas ya no tienen veinte años. Para verlas debo ir a Roma o A Coruña y no a la habitación donde crecieron y me hicieron feliz. Hoy una de ella ha procreado y Cuba puede ser para mis nietas un punto indeterminado en la geografía. Solo se vive de la música barata, la manipulación y los escándalos.

Tengo escasa familia en Cuba. Mi primo conserva la escultura de mi padre que llevó a su casa para no caer en manos del desastre. Pero él no recuerda aquel ultraje. Han pasado más de treinta y cinco años, y ya debe ser un viejecito entumido de sesenta años dentro de un lavadero de ómnibus donde encontró su mundo. No me hace falta volver. Trago en seco y evito el tema porque la esperanza rota puede martillar.

Estoy a punto de ser un recuerdo malgastado, porque he dedicado mi vida a la emoción, alejado del lugar donde pude ser feliz, pero no quiso. Y Alfredo Le Pera siempre será el poeta mayor del tango popular.