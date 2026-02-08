¿Algunas vez se han colado en una fila o han utilizado contactos para adelantarse unos pasos? ¿Cogieron 5 o 10 pesos de una devuelta a sabiendas que debían retornarla? O ¿Han presentado ideas que no eran suyas con el conocimiento pleno de ello?

¿Se dan cuenta cómo somos los primeros corruptos? Haciendo una mirada consciente del actuar cotidiano, siento que hemos estado en algún punto de nuestra vida, en la fila de la corrupción.

No a escalas como las que judicializa el Ministerio Público y mediatizan algunos medios de comunicación. Peor. Es la que construye normas ciudadanas y define los niveles de convivencia.

No se sientan tan juzgados, yo también estoy en el banco de los acusados, pero ya reconocí mi culpa ante el juez, porque me he dado cuenta de que nadie puede exigir lo que no puede dar. Como ciudadana no puedo exigirle al gobierno que sea honesto, que actúe correctamente y maneje bien los recursos del Estado, cuando yo en lo mínimo (que es más grande), no lo hago.

De ahí que “el pueblo tiene el gobierno que se merece”, nada más cierto que eso.

Y claro, cuando se tira cada vaso de agua que se bebe, ya bien en la calle o en la casa, también se es implicado. Se grita que necesitamos calles limpias, árboles frondosos y manejo eficiente de los residuos, cuando no se hace en lo mínimo.

Es simple, por lo menos en la teoría. Las cosas deben hacerse bien; no queramos ser siempre los primeros, rebasando sin medir límites. Hagamos filas, pongamos la basura en el sitio donde le corresponde y seamos más honestos con la sociedad donde vivimos.

Quizás con esto nos rebajen la pena.