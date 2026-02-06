¿Qué hace Abinader en Dubái?

La presencia de un presidente en una Cumbre de Jefes de Gobierno se traduce en "Diplomacia Directa", también conocida como "Diplomacia de Cumbres".

Permítanme hacer un breve comentario.

Queremos expresar nuestro reconocimiento y felicitaciones por su destacada participación en la reciente Cumbre de Jefes de Gobierno en Dubái. Su discurso no solo proporcionó un análisis claro de la situación actual de nuestro país, sino que también reflejó su visión estratégica y su firme compromiso con el crecimiento económico, la innovación y la atracción de inversión extranjera, con el ambicioso objetivo de duplicar el tamaño de la economía dominicana para el año 2036.

Este reto, lejos de ser solo una aspiración, representa un plan nacional que debe contar con el respaldo de todos los sectores: liderazgo nacional, empresarios, partidos políticos, figuras influyentes y la sociedad civil en su conjunto. Su intervención resaltó la crucial importancia de la gobernanza democrática y la cooperación internacional como bases esenciales para construir un futuro próspero, posicionando a nuestra nación entre las economías más dinámicas de la región.

Su liderazgo audaz y transformador demuestra cómo un estadista puede atraer la atención de las principales economías del mundo hacia nuestro país, en un contexto geopolítico complejo.

Para concluir: “La verdadera grandeza radica en la capacidad de construir puentes, incluso en medio del caos financiero y la incertidumbre global.”