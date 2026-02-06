Febrero, mes de identidad

Febrero brilla en nuestros rostros dominicanos con el mismo fulgor con que lo hace la bandera que cada día ondea en nuestra patria. Es un mes que despierta la memoria histórica y renueva el amor por la nación que heredamos de nuestros padres. En febrero celebramos la valentía de quienes soñaron un país libre, digno y soberano, y que entregaron su vida para hacerlo realidad. La misma bandera tricolor que se usa cada día es una llamada permanente al compromiso con los valores que nos definen: la fe, la justicia, la solidaridad y el respeto a la dignidad humana. Que este mes nos invite no solo a celebrar, sino a asumir con responsabilidad la tarea de construir una República Dominicana más honesta y fiel a los ideales que le dieron origen. Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.