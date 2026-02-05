La oposición tiene que jugar su papel, siempre ha sido así incluso en los dolorosos tiempos de la clandestinidad, hay que luchar para lograr el objetivo que es el poder.

Pero nunca antes tanta perversidad estuvo presente, pareciera que el respeto a los derechos políticos y humanos de los dominicanos lejos de llenar de satisfacción han envalentonado a los malvados e irrespetuosos.

El presidente Luis Abinader es un trabajador sin descanso, un hombre decente y serio que va trillando el camino de convertirse en un antes y un después en el ejercicio del poder, pero la perversidad política opositora corrupta y muy rica no da tregua, inventa y quiere ofender y justificar sus errores buscando iguales.

Todo ahora es transparente y claro, no es que no hallan funcionarios mañosos, pero están sometidos a la justicia sin contemplaciones.

Las redes están al servicio de la maldad y las calumnias, de inventos e indecencias disque convertidos en supuestos medios de comunicación. Guido Gómez Mazara desde INDOTEL viene con legales decisiones al respecto.

Las buenas palabras del ministro de Cultura por igual.

Ojo al Cristo que los perversos serán señalados.