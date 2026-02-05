Empresariado en política

La incursión del empresariado en la política es necesaria y positiva, cuando las mentes creativas de la producción y la prosperidad económica van de la mano con la equidad en la administración del patrimonio público, que, con el voto democrático, sueña y espera una mejor calidad de vida; por tal motivo, hay que señalar la situación que en muchos casos va en detrimento de los verdaderos intereses del pueblo.

Aunando esfuerzos podremos sustentar y apoyar una administración de justicia, que pueda lograr el anhelo de recibir ejemplarizantes sentencias que signifiquen la igualdad del ciudadano frente a las leyes. Es lastimoso encontrar un grupo de empresarios con poder fáctico que no entienden su compromiso social y en vez de llevar soluciones, han ido aumentando la brecha de desigualdad que hoy se manifiestan en las presiones sociales que se sienten compelidas a buscar mejores soluciones de vida.

Es indudable que la sumisión de la clase política en la RD no ha tenido la responsabilidad de poner a funcionar el tren productivo en beneficio de las grandes mayorías, sino apoyándose de los favores económicos de muchos sectores que solamente han pensado en su bienestar.

La casta empresarial con poder y privilegios se ha perpetuado en el estamento político y económico del Estado, maniobrando ayudas económicas en campañas electorales y chantajes administrativos, dando fruto a grandes desigualdades, anulando así el ascenso de un nuevo liderazgo político, al extremo de desacreditar el sistema de partidos.

Parecería que los criterios económicos de la Academia Dominicana no han surtido las verdaderas soluciones para un mejor desempeño de la economía dominicana sustentada en empréstitos.