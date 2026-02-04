Una palabra que remueve el corazón

La palabra cáncersuscita en el enfermo y en su entorno una avalancha de sentimientos difíciles de expresar. Al escucharla, surgen el miedo, la incertidumbre y la preocupación por lo que vendrá. El enfermo la lleva en su cuerpo, pero también la cargan quienes lo aman. Nada vuelve a ser igual: cambian los ritmos, las prioridades y hasta la manera de mirar la vida.

En medio de esa realidad, el Señor no permanece ajeno. Él acompaña cada paso del camino y sostiene cuando las fuerzas flaquean. Por eso, la oración no es solo pedir que las cosas sucedan como queremos, sino abrir el corazón para comprender y acoger la voluntad de Dios, confiando en que nunca nos deja solos. Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.