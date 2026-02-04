20 meses, “y un chin más”

El destacado comunicador Roberto Cavada, ha popularizado la expresión “concédame 30 minutos y un chin más”, como forma de introducir su espacio en Telenoticias.

Hace uso de una expresión común, cotidiana en el lenguaje dominicano, que se refiere a un poco más de algo, tiempo, cosas, artículos.

Como habrán podido notar por el título, aquí les hablo de “un chin más”, con un sentido más amplio, porque 20 meses, no son, en sentido estricto, un chin de nada, excepto para la vida humana, ahora que la esperanza de vida anda aquí por los 70 y pico de años.

El viernes, 6 de febrero, se cumplen 20 meses del cierre, un tanto intempestivo, del Teleférico de Puerto Plata, como aún no se tiene ningún planteamiento concreto de solución, habrá que esperar, “un chin más”, para comenzar a solucionar el tema.

El Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana (FITRAM) hizo el pasado año una evaluación y presentó una propuesta que implicaba una inversión de 64 millones de dólares para un teleférico nuevo, un monto inviable para el gobierno y fuera de los parámetros normales para tener una tasa de retorno aceptable de la inversión.

A partir de ahí se inició un proceso de evaluación de opciones, según se anunció. Esta semana el ministro de Turismo David Collado, anunció en su cuenta de Instagram que está invitando a la empresa Transmilenio de Colombia a hacer una evaluación para presentar una propuesta de solución.

Lo hizo en el marco de una reunión con la directiva de la Asociación de Vendedores del Teleférico, a quienes se refirió como, “los directivos del Teleférico”.

Allí no estaba ni el administrador del Teleférico de Puerto Plata, ni los miembros del Patronato del mismo, que por cierto, no sabían que la comisión de los vendedores había sido enviada a Colombia para gestionar la evaluación por parte de las empresas colombianas que visitaron.

No pocas personas con las que he hablado en estos días han expresado su sorpresa por la misión encomendada a los miembros de la Asociación

Me dicen que el Patronato se enteró de la visita cuando los comisionados visitaron al embajador dominicano en Colombia, por cuya vía, dijo el ministro Collado que se ha remitido la comunicación formal a la empresa colombiana para hacer la evaluación.

Un amigo con el que conversaba hace unos días en la inauguración de las nuevas oficinas de una asociación de ahorros y préstamos aquí, se preguntaba, ¿en serio cree el ministro que esa es la vía mas idónea para buscar solución al tema del teleférico?

Al tiempo de señalar que aunque los vendedores son parte interesada, no cuentan con la experiencia técnica para determinar lo más conveniente para este tema.

No ha faltado quien califique esto como “un bobo”, una manera de ganar tiempo, manteniendo a los vendedores tranquilos y evitando que reanudan las protestas, a sabiendas de que los sectores decisivos del turismo local mantienen una actitud timorata, temerosos hasta de alzar la voz ante cualquier autoridad de cualquier gobierno.

No hay que decir aquí, que ese teleférico es uno de los principales atractivos turísticos de la provincia, visitado por miles de turistas y cruceristas cada año.

En julio de 2024, el propio ministro David Collado anunciaba en un acto en la Plaza Independencia de Puerto Plata, que se haría un nuevo teleférico con una inversión de alrededor de 20 millones de dólares y que estaría listo en un plazo de 18 a 24 meses.

Estamos hablando de que, después que venga la empresa colombiana, evalúe y haga su propuesta, si la misma es aprobada rápidamente, necesitaremos 20 meses y “un chin más”, adicionales a los que han pasado, para volver a tener teleférico en Puerto Plata.

Pero tal vez, estas sean necedades mías.