¿Quiénes somos hoy como país?

Cada cierto tiempo conviene hacer una pausa y mirar el país desde adentro. No solo sus cifras, sino su estructura. No solo su crecimiento, sino su composición.

¿Quiénes somos realmente como nación? Más allá del crecimiento económico y de los indicadores que se celebran cada año, ¿cómo está estructurada la sociedad dominicana y qué fuerzas reales la sostienen?

Para dirigir una nación no basta con manejar cifras macroeconómicas. Gobernar exige comprender cómo están distribuidos el poder, las oportunidades y las vulnerabilidades. Cuando ese mapa social no se conoce con precisión, las políticas se diseñan para un país abstracto que no existe.

En la década de los setenta, Juan Bosch analizó la estructura social en su obra Composición Social Dominicana. Aquel ejercicio dejó una enseñanza central: la estructura social no es un dato decorativo, es el punto de partida para entender la política, la economía y los conflictos. Medio siglo después, el análisis sigue siendo indispensable.

La República Dominicana cambió su modelo productivo. Dejó atrás su base agraria y se transformó en una economía de servicios, comercio, turismo, construcción y remesas. Pero el crecimiento no modificó de manera proporcional la estructura del poder ni garantizó movilidad amplia. El desarrollo modernizó sectores; no necesariamente redistribuyó posiciones.

En la cúspide permanece una élite económica y financiera más diversificada que en el pasado. Hoy gravita en torno a la banca, la energía, las telecomunicaciones, la construcción y el comercio. Es un grupo reducido, organizado y con capacidad sostenida de influencia en decisiones estratégicas.

Junto a ella se consolidó una clase político-administrativa integrada por funcionarios, altos directivos y gestores públicos. El acceso al Estado se convirtió en un mecanismo de estabilidad y ascenso, configurando una capa con intereses propios y creciente permanencia.

Existe además una clase media más amplia que décadas atrás, pero estructuralmente vulnerable. Profesionales y empleados formales acceden al consumo y al crédito, aunque con márgenes estrechos. La inflación, el endeudamiento y la debilidad de los servicios públicos erosionan su estabilidad. Su principal desafío no es progresar, sino evitar el retroceso.

Paralela a esta surge una clase media aspiracional: emprendedores informales, trabajadores independientes y jóvenes vinculados a la economía digital. Es dinámica y creativa, pero inestable. Se mueve entre la formalidad y la informalidad, sostenida más por expectativas que por garantías estructurales.

La informalidad laboral continúa siendo uno de los rasgos más determinantes. Más de la mitad de la fuerza laboral permanece fuera del sistema formal, sin acceso pleno a seguridad social ni pensiones. No es una distorsión pasajera; es parte del diseño real de nuestra economía.

También existe una población asistida por programas sociales del Estado, hoy claramente identificable dentro del esquema social. Su relación con el aparato público influye en el equilibrio político y en la dinámica electoral.

Se suman dos actores decisivos: la población migrante, integrada a sectores productivos específicos, y los dominicanos ausentes, cuyo envío de remesas constituye uno de los pilares del consumo y de la estabilidad macroeconómica.

En el plano cultural emergen figuras capaces de moldear aspiraciones y redefinir símbolos de éxito, especialmente entre los jóvenes. No ocupan posiciones estructurales de poder, pero influyen en percepciones y comportamientos sociales.

La sociedad dominicana de hoy es distinta a la de hace medio siglo. Cambiaron los sectores y los actores; persisten la desigualdad y la movilidad limitada. El crecimiento económico no siempre se traduce en transformación social profunda.

La pregunta no es retórica.

Es estructural.

Porque ningún país se transforma por accidente, sino por comprensión.

Y comprender quiénes somos hoy es el primer paso para decidir quiénes queremos ser mañana.