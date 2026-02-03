La noble vocación del abogado

La carrera del derecho es, ante todo, una vocación al servicio de la justicia y de la persona humana.

El abogado no está llamado únicamente a interpretar y aplicar las leyes, sino a hacerlo con un profundo respeto por la dignidad de cada ser humano, que es el fundamento último de todo orden jurídico justo.

Cuando la ley se separa de la ética y de la conciencia, corre el riesgo de convertirse en un instrumento frío e injusto. Por eso, el buen abogado une competencia profesional con rectitud moral y sensibilidad ante el sufrimiento ajeno.

Defender los derechos, promover la equidad y buscar siempre el bien común hacen del ejercicio del derecho una verdadera misión social, indispensable para la paz y la armonía de la sociedad.

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.