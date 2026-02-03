El pasado 03 de enero, Estados Unidos realizó la “Operación Resolución Absoluta”, que tuvo como resultado la captura y extracción del dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, y su puesta a disposición de la justicia estadounidense. Derecho Internacional aparte, la realpolitik se impuso, como siempre lo ha hecho.

A un mes exacto del descabezamiento de la dictadura chavista, su estructura de poder sigue intacta; pero, lejos de asumir como órdenes inapelables los eslóganes vacíos que se cansaron de repetir –todos coreando como focas “abajo el imperialismo yanqui”–, en un macabro giro del guion, los mismos actores que antes decían puños en alto “¡Firme!”, ahora dicen “¡Firmé!”. Porque de que firmaron, firmaron.

Los hechos han demostrado que el chavismo “revolucionario, bolivariano y anti oligárquico” no era más que un vulgar proyecto de poder y latrocinio grupal. Un asesino, cleptocrático, incompetente y devastador proyecto de poder dirigido por una “crúpula” delincuencial que destruyó un país, expulsó a millones, torturó a miles y asesinó a cientos de sus compatriotas.

No obstante –realpolitik, de nuevo–, no debería extrañar que en esta transición hacia quién sabe dónde que vive Venezuela, sean “los tres que echaron a Pedro en el pozo” (los Rodríguez y Diosdado) quienes lideren el desmantelamiento de todo lo que ellos mismos defendieron durante años y por lo que (asesinaron) juraron morir.

En cualquier escenario, el chavismo será una realidad electoral (la estupidez es infinita) y el añorado nuevo comienzo, en algún momento pasará por realizar elecciones y amnistías generales. Guste eso o no.

Después de todo, mejor que sea así. Mejor que sean estos mismos delincuentes que gritaron “patria o muerte”, que juraron luchar hasta el final, los que ahora tengan que pedir –en palabras de Delcy Rodríguez– la aprobación de “una ley de amnistía general que cubra todo el período de violencia política de 1999 al presente".

Y lo dijo sin taparse la cara con una bolsa de basura, sin vergüenza alguna. Reconociendo lo que siempre negaron: que en Venezuela había presos políticos y que en El Helicoide se torturaba.

Y no tuvieron vergüenza en desdecirse, porque la única lealtad que todos ellos tenían era hacia el poder; a la posibilidad de sobrevivir frente a un Trump que golpea duro y de frente; de jugar al gatopardismo e intentar que todo quede igual, aunque todo cambie. Al final, de eso se trataba todo.

Por eso, mejor que sean ellos mismos quienes desmonten su teatro, para que quede en evidencia que eran unos mentirosos; para que entierren con sus propias manos asesinas el mito falsario de la redención; para que luego no vengan los diletantes de “la izquierda melódica” con historias absolutorias de golpes, conspiraciones, embargos, bloqueos, etc.; para que quede constancia de que todo fue una burla, un fraude, un desastre.

Una dolorosa mentira que destruyó a un país admirable, pero que nunca le arrebató al bravo pueblo venezolano la esperanza.