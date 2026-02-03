La actualidad de Caracoles

Cuando uno piensa en Caamaño y en los hombres que lo acompañaron en la guerrilla de 1973, y los compara con la clase dirigente actual de la República Dominicana, no sabe si llorar o reír de conmoción.

El comportamiento de aquellos nueve seres humanos, de profundas convicciones políticas y dispuestos a dar sus vidas por un ideal de justicia y dignidad, contrasta de manera brutal con el “joseo”, la avaricia y el transfuguismo que prevalecen hoy en la politiquería gobernante.

53 años después del fatal desenlace de aquel proyecto libertario, el sentido ético ejemplar de Caamaño y sus compañeros permanece como uno de los patrimonios de mayor valor para transformar el injusto presente que padecen las mayorías en República Dominicana.

Pensar en esos hombres y sus acciones es convocar a una acción política de ruptura; pensar en Caracoles es pensar en la base moral de cualquier proyecto político de poder con sabor a pueblo (y no a sus verdugos); es privilegiar el cambio social (y no la gobernanza) como objetivo supremo de cualquier esfuerzo de organización popular que buscaría una auténtica democracia para todos los dominicanos. Caracoles, como antídoto contra la partidocracia y sus argucias.